Россия и Турция призвали прекратить огонь в Ливии в ночь на 12 января

"Согласована единая позиция по ливийскому урегулированию в соответствии с решениями СБ ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции в Стамбуле после запуска турецкого потока лидерами Турции и России.

"Особо выделю призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам, немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с нуля часов воскресенья 12 января - то есть в ночь с субботы на воскресенье", - добавил Лавров.

"Президенты России и Турции выступают в пользу того, чтобы этот процесс был инклюзивным - как с точки зрения вовлечения в него всех ливийских сторон, так и подключения соседей Ливии", - резюмировал Лавров.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.