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Россия и Турция призвали прекратить огонь в Ливии в ночь на 12 января
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РИА Новости

Россия и Турция призвали прекратить огонь в Ливии в ночь на 12 января

18:07 08.01.2020
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© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле 8 января 2020. Стоп-кадр видео
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле 8 января 2020. Стоп-кадр видео
© РИА Новости
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Россия и Турция согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию, президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить огонь в ночь на 12 января, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Согласована единая позиция по ливийскому урегулированию в соответствии с решениями СБ ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции в Стамбуле после запуска турецкого потока лидерами Турции и России.
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"Особо выделю призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам, немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с нуля часов воскресенья 12 января - то есть в ночь с субботы на воскресенье", - добавил Лавров.
По его словам, стороны "выразили готовность способствовать содействовать успеху берлинского процесса по продвижению ливийского урегулирования".
"Президенты России и Турции выступают в пользу того, чтобы этот процесс был инклюзивным - как с точки зрения вовлечения в него всех ливийских сторон, так и подключения соседей Ливии", - резюмировал Лавров.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
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Сергей ЛавровВладимир ПутинЛивияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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