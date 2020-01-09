В Госдуму внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

При этом если водитель в течение 60 дней погасит задолженность перед владельцем платной дороги, то штраф отменят.

Ранее правительство одобрило поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", которые запрещают движение по платным автодорогам на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном порядке. Согласно проекту, штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам общего пользования федерального значения будут зачисляться в Федеральный дорожный фонд.