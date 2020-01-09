Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T15:43+0300
https://ria.ru/20200109/1563211483.html
В Госдуму внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156170/31/1561703145_0:197:3289:2047_1036x0_80_0_0_8878a0133d4237d6b4a19025f25bf81b.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

13:09 09.01.2020 (обновлено: 15:43 09.01.2020)
66189
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПункт взимания платы скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Пункт взимания платы скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Согласно документу, опубликованному в базе нижней палаты парламента, сумма штрафа для владельцев легковых автомобилей составит две с половиной тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков — пять с половиной тысяч.
Отмечается, что постановления о наказании будет выносить Ространснадзор с помощью автоматических камер.
При этом если водитель в течение 60 дней погасит задолженность перед владельцем платной дороги, то штраф отменят.
Автомобили на парковке в Москве
5 декабря 2019, 01:13
В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
Ранее правительство одобрило поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", которые запрещают движение по платным автодорогам на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном порядке. Согласно проекту, штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам общего пользования федерального значения будут зачисляться в Федеральный дорожный фонд.
66116318315
Обсудить 20
РостранснадзорГосдума РФПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Лучше бы задумались об экономике страны или больше ничего делать не умеют как штрафы поднимать....................
9 января, 13:46
aa-krasnikov
127600116
У них головная мозоль,как и дальше банкротить народ, чтобы он дошел до "ручки"
9 января, 14:14
vvadim-timin
48000012
Рекомендуем
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
Лента новостейМолния