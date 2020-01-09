В Госдуму внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Согласно документу, опубликованному в базе нижней палаты парламента, сумма штрафа для владельцев легковых автомобилей составит две с половиной тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков — пять с половиной тысяч.
Отмечается, что постановления о наказании будет выносить Ространснадзор с помощью автоматических камер.
При этом если водитель в течение 60 дней погасит задолженность перед владельцем платной дороги, то штраф отменят.
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Ранее правительство одобрило поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", которые запрещают движение по платным автодорогам на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном порядке. Согласно проекту, штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам общего пользования федерального значения будут зачисляться в Федеральный дорожный фонд.