Врач в Уссурийске, якобы избивший мать с ребенком, взял больничный

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Стоматолог, ставший участником инцидента с матерью маленького мальчика в поликлинике Уссурийска, взял больничный, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.
Ранее СУСК РФ по Приморскому краю начало проверку после сообщений в СМИ о том, что женщине, пришедшей с ребенком в поликлинику в Уссурийске, стоматолог отказал в приеме, после чего сломал ей два пальца, выхватывая мобильный телефон, которым она вела съемку, и нанес сотрясение мозга. В среду в интернете появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, на которой видно, что врач силой вырывает телефон из рук женщины, но не бьет ее.
"Сегодня стоматолог ушел на больничный", - сказал представитель поликлиники. По его словам, видеозапись с камер поликлиники анализируют следователи.
Руководитель Уссурийской стоматологической поликлиники Нина Щербатая в разговоре с корреспондентом агентства заявила, что подробный комментарий даст не раньше, чем свою работу закончат следователи, и когда у нее будут результаты проверки.
"Как можно выставлять на всю страну, если только есть кусочек видео (пациентки – ред.), и всё? Что сотрясение мозга, пальцы сломаны. Это же все должно быть подтверждено", - добавила она.