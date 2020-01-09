Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T13:09+0300
https://ria.ru/20200109/1563211459.html
Врач в Уссурийске, якобы избивший мать с ребенком, взял больничный
https://cdn25.img.ria.ru/images/152168/08/1521680816_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_f7fb7c9aa6c8b57f580765405d03bd3b.jpg
РИА Новости

Врач в Уссурийске, якобы избивший мать с ребенком, взял больничный

13:09 09.01.2020
1302
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрием у стоматолога
Прием у стоматолога
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Прием у стоматолога. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Стоматолог, ставший участником инцидента с матерью маленького мальчика в поликлинике Уссурийска, взял больничный, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.
Ранее СУСК РФ по Приморскому краю начало проверку после сообщений в СМИ о том, что женщине, пришедшей с ребенком в поликлинику в Уссурийске, стоматолог отказал в приеме, после чего сломал ей два пальца, выхватывая мобильный телефон, которым она вела съемку, и нанес сотрясение мозга. В среду в интернете появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, на которой видно, что врач силой вырывает телефон из рук женщины, но не бьет ее.
Автомобиль Следственного комитета России
7 января, 15:28
СК проверяет информацию о том, что мужчина сломал нос врачу во Ржеве
"Сегодня стоматолог ушел на больничный", - сказал представитель поликлиники. По его словам, видеозапись с камер поликлиники анализируют следователи.
Руководитель Уссурийской стоматологической поликлиники Нина Щербатая в разговоре с корреспондентом агентства заявила, что подробный комментарий даст не раньше, чем свою работу закончат следователи, и когда у нее будут результаты проверки.
"Как можно выставлять на всю страну, если только есть кусочек видео (пациентки – ред.), и всё? Что сотрясение мозга, пальцы сломаны. Это же все должно быть подтверждено", - добавила она.
601200
Обсудить 0
УссурийскПроисшествия
Рекомендуем
Тюбинг
В Уфе пенсионер умер, ударившись о дерево, во время катания на тюбинге
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Кемерово возбудили дело после обнаружения тела младенца
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Мужчина признался в избиении до смерти знакомой в Сочи
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Карелии обнаружили тело полицейского
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Гамбургер
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
Лента новостейМолния