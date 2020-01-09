Врач в Уссурийске, якобы избивший мать с ребенком, взял больничный

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Стоматолог, ставший участником инцидента с матерью маленького мальчика в поликлинике Стоматолог, ставший участником инцидента с матерью маленького мальчика в поликлинике Уссурийска , взял больничный, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.

Ранее СУСК РФ по Приморскому краю начало проверку после сообщений в СМИ о том, что женщине, пришедшей с ребенком в поликлинику в Уссурийске, стоматолог отказал в приеме, после чего сломал ей два пальца, выхватывая мобильный телефон, которым она вела съемку, и нанес сотрясение мозга. В среду в интернете появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, на которой видно, что врач силой вырывает телефон из рук женщины, но не бьет ее.

"Сегодня стоматолог ушел на больничный", - сказал представитель поликлиники. По его словам, видеозапись с камер поликлиники анализируют следователи.

Руководитель Уссурийской стоматологической поликлиники Нина Щербатая в разговоре с корреспондентом агентства заявила, что подробный комментарий даст не раньше, чем свою работу закончат следователи, и когда у нее будут результаты проверки.