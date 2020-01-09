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2020-01-09T12:55+0300
https://ria.ru/20200109/1563210906.html
Джабаров призвал дождаться итогов расследования авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Джабаров призвал дождаться итогов расследования авиакатастрофы в Иране

12:55 09.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров призывает дождаться итогов расследования причин авиакатастрофы украинского Boeing в Иране, при этом он сам не исключает, что крушение лайнера произошло из-за технической неисправности.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
"Черные ящики" обнаружены, идет расследование, необходимо дождаться его результата без озвучивания преждевременных выводов",- заявил Джабаров РИА Новости в четверг.
Он отметил, что звучат разные версии, в том числе и о возможном теракте, но нужно разобраться, не кроется ли причина в технических неполадках.
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"Я все-таки склоняюсь к тому, что это была техническая неисправность, тем более, что вылет задержали на час",- сказал парламентарий.
"Не хотелось бы, чтобы люди стали жертвами чьих-то политических игр", - добавил сенатор.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал среди основных версий авиакатастрофы в Иране поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта, а также взрыв двигателя по техническим причинам.
Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на источник в канадских службах безопасности, западные разведывательные службы считают, что причиной крушения самолета стала неисправность. По словам источника, западные спецслужбы полагают, что самолет упал из-за технической неисправности. Он добавил, что есть свидетельства, указывающие на то, что причиной падения стал перегрев одного из двигателей самолета. Как подчеркнул источник, западные спецслужбы пришли к тому, что самолет не был сбит ракетой.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияИранУкраинаВ мире
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