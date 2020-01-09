Джабаров призвал дождаться итогов расследования авиакатастрофы в Иране

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров призывает дождаться итогов расследования причин авиакатастрофы украинского Boeing в Иране , при этом он сам не исключает, что крушение лайнера произошло из-за технической неисправности.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

"Черные ящики" обнаружены, идет расследование, необходимо дождаться его результата без озвучивания преждевременных выводов",- заявил Джабаров РИА Новости в четверг.

Он отметил, что звучат разные версии, в том числе и о возможном теракте, но нужно разобраться, не кроется ли причина в технических неполадках.

"Я все-таки склоняюсь к тому, что это была техническая неисправность, тем более, что вылет задержали на час",- сказал парламентарий.

"Не хотелось бы, чтобы люди стали жертвами чьих-то политических игр", - добавил сенатор.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал среди основных версий авиакатастрофы в Иране поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта, а также взрыв двигателя по техническим причинам.