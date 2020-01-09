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https://ria.ru/20200109/1563209407.html
Кехман оспорил принудительное взыскание долгов на 7,4 миллиарда рублей
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РИА Новости

Кехман оспорил принудительное взыскание долгов на 7,4 миллиарда рублей

12:16 09.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман
Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу обанкротившегося бизнесмена Владимира Кехмана на судебное решение о выдаче ряду его кредиторов исполнительных листов на удовлетворение непогашенных требований на общую сумму 7,37 миллиарда рублей, следует из материалов дела о банкротстве Кехмана.
"Кехман Владимир Абрамович… апелляционная жалоба… на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 декабря 2019 года", - сообщается в карточке дела, где пока не уточняется дата слушаний в суде второй инстанции.
Согласно оспариваемому решению арбитража Петербурга, Сбербанку выдан исполнительный лист на принудительное исполнение судебного акта о взыскании с Кехмана 4,282 миллиарда рублей. Аналогичные решения вынесены в отношении Промсвязьбанка по 1,656 миллиарда рублей долга и компании "Аквамарин" (1,437 миллиарда рублей).
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России в конце октября по жалобе Промсвязьбанка отменила судебные акты трех инстанций, отказавшихся выдать банкам-кредиторам Кехмана исполнительные листы на удовлетворение непогашенных требований. Ранее в ноябре арбитраж Петербурга выдал исполнительный лист БМ-банку на принудительное взыскание 11,2 миллиарда рублей долга.
Вывеска Сбербанка. Архивное фото
19 сентября 2018, 10:29
Сбербанк в суде попросил обязать Кехмана погасить долг
Кехман, экс-гендиректор импортера фруктов JFC и художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, был признан банкротом в 2016 году по заявлению Сбербанка. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2018 году завершил его банкротство, но не освободил от оставшихся обязательств.
Согласно материалам дела о банкротстве, без учета долга Кехмана перед БМ-банком объем требований кредиторов к нему составляет около 9,5 миллиарда рублей. В ходе процедуры реализации имущества эти требования были удовлетворены на 0,12%.
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Владимир КехманСанкт-ПетербургПроисшествия
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