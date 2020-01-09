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В Совфеде оценили способность России достроить "Северный поток — 2"
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РИА Новости

В Совфеде оценили способность России достроить "Северный поток — 2"

12:12 09.01.2020 (обновлено: 12:18 09.01.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал прогноз экспертов, согласно которому Россия может достроить "Северный поток — 2" самостоятельно.
По словам Джабарова, открытие "Турецкого потока", состоявшееся накануне, демонстрирует, что Россия является надежным партнером, который гарантированно продолжит поставки газа в Европу. Сенатор подчеркнул, что "Северный поток — 2" представляет собой не менее "амбициозный и важный проект".
"Несмотря на все проблемы, которые нам искусственно создают, он будет достроен", — сказал Джабаров в комментарии RT.
Он также добавил, что завершение проекта гарантирует Европе поставку газа "на десятилетия вперед".
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Северный поток — 2Владимир ДжабаровСовет Федерации РФЭкономика
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