В Совфеде оценили способность России достроить "Северный поток — 2"

По словам Джабарова, открытие "Турецкого потока", состоявшееся накануне, демонстрирует, что Россия является надежным партнером, который гарантированно продолжит поставки газа в Европу. Сенатор подчеркнул, что "Северный поток — 2" представляет собой не менее "амбициозный и важный проект".