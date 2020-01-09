В Совфеде оценили способность России достроить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал прогноз экспертов, согласно которому Россия может достроить "Северный поток — 2" самостоятельно.
По словам Джабарова, открытие "Турецкого потока", состоявшееся накануне, демонстрирует, что Россия является надежным партнером, который гарантированно продолжит поставки газа в Европу. Сенатор подчеркнул, что "Северный поток — 2" представляет собой не менее "амбициозный и важный проект".
"Несмотря на все проблемы, которые нам искусственно создают, он будет достроен", — сказал Джабаров в комментарии RT.
Он также добавил, что завершение проекта гарантирует Европе поставку газа "на десятилетия вперед".