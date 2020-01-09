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2020-01-09T14:40+0300
https://ria.ru/20200109/1563208767.html
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
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РИА Новости

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

12:04 09.01.2020 (обновлено: 14:40 09.01.2020)
729912
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
Он сообщил изданию "Цензор.нет", что сейчас проходит совещание с участием сотрудников компетентных органов Ирана и ICAO — Международной организации гражданской авиации.
"Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта".
Алексей Данилов
По словам Данилова, представители Украины согласовывают с иранскими властями выезд на место авиакатастрофы, где намерены искать обломки ракеты.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
09:44
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Секретарь СНБО также заявил, что Киев надеется на сотрудничество с Тегераном по всем вопросам, включая участие в расшифровке черных ящиков.
Данилов добавил, что в состав украинской комиссии вошли специалисты, которые расследуют крушение Boeing в Донбассе. Он отметил, что при изучении причин падения самолета в Тегеране будут использоваться наработки по расследованию катастрофы с МН17.

Крушение Boeing в Иране

Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
03:04
ИКАО предостерегает от спекуляций о причинах авиакатастрофы в Иране
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В ранее опубликованном отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей.
Как отметили в ведомстве, траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта. При этом пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
Агентство Рейтер со ссылкой на источник в канадских службах безопасности сообщило, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей как причину падения. По словам собеседника агентства, западные спецслужбы пришли к тому, что самолет не был сбит ракетой.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11:22
Момент крушения украинского Boeing в Тегеране попал на видео
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Обсудить 271
Крушение украинского самолета в ИранеИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На .... вы кому нужны Самолеты ремонтировать нужно
9 января, 12:05
Юрий Голиков
5552200232
Никак не успокоятся? Им Турецкого потока мало? Скоро будет и Северный. А через 5 лет никакого транзита через Украину совсем не будет.
9 января, 13:14
ВНВ. Нордман
167350027
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На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Момент крушения украинского Boeing в Тегеране попал на видео
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