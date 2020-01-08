СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

© Sputnik / Mazyar Asadi На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Западная разведка считает техническую неисправность причиной крушения самолета Boeing 737 Западная разведка считает техническую неисправность причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" , сообщило " Рейтер " со ссылкой на источник в канадских службах безопасности.

По словам собеседника агентства, имеются свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей воздушного судна. Западные разведслужбы считают, что именно это могло стать причиной трагедии.

Источник также отметил, что западная разведка пришла к выводу, что самолет не был сбит ракетой.

Крушение самолета

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Воздушное судно направлялось в Киев.

На борту лайнера находились около 180 человек, все они погибли. По предварительным данным, лайнер разбился из-за аварии двигателя.