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2020-01-08T23:47+0300
https://ria.ru/20200108/1563197866.html
СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране
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РИА Новости

СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране

23:45 08.01.2020 (обновлено: 23:47 08.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Западная разведка считает техническую неисправность причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", сообщило "Рейтер" со ссылкой на источник в канадских службах безопасности.
По словам собеседника агентства, имеются свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей воздушного судна. Западные разведслужбы считают, что именно это могло стать причиной трагедии.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 16:50
Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
Источник также отметил, что западная разведка пришла к выводу, что самолет не был сбит ракетой.

Крушение самолета

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Воздушное судно направлялось в Киев.
На борту лайнера находились около 180 человек, все они погибли. По предварительным данным, лайнер разбился из-за аварии двигателя.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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