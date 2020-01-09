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На Украине оценили последствия запуска "Турецкого потока"
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РИА Новости

На Украине оценили последствия запуска "Турецкого потока"

12:03 09.01.2020 (обновлено: 13:00 09.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
По его словам, открытие газопровода приведет к снижению транзита голубого топлива через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров.
"Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину", - объяснил Макогон в Facebook.
В среду Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли газопровод "Турецкий поток". Российский лидер назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.
"Турецкий поток" состоит из двух ниток, мощность каждой из которых составляет 15,75 миллиарда кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая – для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Газодобывающее предприятие на Украине
4 января, 06:02
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
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Обсудить 23
Оператор ГТС УкраиныТурецкий потокВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Что-бы пить из колодца, не нужно в него гадить. Украина гадит регулярно. Так что все претензии только к себе.
9 января, 12:18
lizander_57 Лизандер
30090002
Прочитаешь такое и утро начинается с улыбки)
9 января, 12:25
Марианна Березина
164343012
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