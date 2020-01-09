На Украине оценили последствия запуска "Турецкого потока"

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле

По его словам, открытие газопровода приведет к снижению транзита голубого топлива через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров.

"Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину", - объяснил Макогон в Facebook

В среду Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли газопровод "Турецкий поток". Российский лидер назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.