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Религия и мировоззрение
2020-01-09T11:52+0300
https://ria.ru/20200109/1563207992.html
Раввин: парламент Литвы должен отозвать законопроект о Холокосте
https://cdn22.img.ria.ru/images/152483/86/1524838600_0:98:2801:1673_1036x0_80_0_0_cdf795909ceaf2f646c51c3f98e77a3c.jpg
РИА Новости

Раввин: парламент Литвы должен отозвать законопроект о Холокосте

11:50 09.01.2020 (обновлено: 11:52 09.01.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisМемориал холокоста в Литве
Мемориал холокоста в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Совет раввинов Европы призвал парламент Литвы отказаться от рассмотрения законопроекта об освобождении литовского народа от ответственности за преступления Холокоста, сообщила пресс-служба организации.
В конце декабря глава Литовской парламентской комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас заявил, что комиссия вскоре представит законопроект, согласно которому в Литве официально будет признано, что республика "не участвовала в Холокосте".
По мнению президента Совета раввинов Европы, главного раввина Пинхаса Гольдшмидта, законопроект, предложенный комитетом парламента Литвы, направлен на то, чтобы отрицать участие граждан Литвы в Холокосте.
"Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население. Правительство Литвы должно признать свою историю, а не пытаться игнорировать или отрицать ее", - сказал Гольдшмидт, заявление которого приводится в пресс-релизе.
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Глава Совета раввинов напомнил, что во время нацистской оккупации Временное правительство Литвы, литовские военизированные батальоны и местное население были замешаны в убийстве более 90% от приблизительно 220 тысяч евреев, проживающих в Литве.
"Переписывание истории ради политической выгоды не допустимо, и мы призываем парламент Литвы немедленно отозвать этот законопроект", - заявил раввин.
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Религия и мировоззрение"Временное правительство"Пинхас ГольдшмидтевреиНовости - Религия и мировоззрениеХолокостВторая мировая война (1939-1945)МоскваЕвропаЛитварелигияВ миреПолитика
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