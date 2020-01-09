Раввин: парламент Литвы должен отозвать законопроект о Холокосте

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Совет раввинов Европы призвал парламент Литвы отказаться от рассмотрения законопроекта об освобождении литовского народа от ответственности за преступления Холокоста, сообщила пресс-служба организации.

В конце декабря глава Литовской парламентской комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас заявил, что комиссия вскоре представит законопроект, согласно которому в Литве официально будет признано, что республика "не участвовала в Холокосте".

По мнению президента Совета раввинов Европы, главного раввина Пинхаса Гольдшмидта, законопроект, предложенный комитетом парламента Литвы, направлен на то, чтобы отрицать участие граждан Литвы в Холокосте.

"Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население. Правительство Литвы должно признать свою историю, а не пытаться игнорировать или отрицать ее", - сказал Гольдшмидт, заявление которого приводится в пресс-релизе.

Глава Совета раввинов напомнил, что во время нацистской оккупации Временное правительство Литвы, литовские военизированные батальоны и местное население были замешаны в убийстве более 90% от приблизительно 220 тысяч евреев, проживающих в Литве.