Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T11:45+0300
https://ria.ru/20200109/1563207811.html
В Петербурге из-за теплой зимы зацвели примула и весенник
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40859/13/408591352_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_fef3ee1faa7e28e972bbd5c3a4637b5b.jpg
РИА Новости

В Петербурге из-за теплой зимы зацвели примула и весенник

11:45 09.01.2020
312
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Аномально теплая погода в декабре-январе в Петербурге заставила расцвести некоторые растения-первоцветы, в том числе примулу и весенник, сообщила РИА Новости ведущий агроном отдела древесных растений Ботанического института имени Комарова РАН (БИН РАН) Александра Волчанская.
Начиная с конца декабря жители города публикуют в социальных сетях фотографии весенних цветов. Так, между корпусами Ботанического сада Петра Великого замечен зимний весенник с цветами желтого цвета, а в Ломоносове под Петербургом – примула (фиолетовые цветы). Обычно период начала цветения этих растений приходится на апрель.
"Действительно, у нас зацветают первоцветы, поскольку период биологического покоя у них кратковременный, а период вынужденного покоя в условиях низкой температуры не наступил, потому что погода фактически осенняя", - рассказала Волчанская.
Она добавила, что нынешняя зима, когда временами даже ночная температура воздуха находится на уровне нуля градусов, является достаточно типичной для последних лет. "В XXI веке пока ни разу не наблюдалось ни аномально холодной зимы, ни просто холодной", - отметила Волчанская.
Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
Вчера, 13:53
Эксперты назвали плюсы теплой зимы для водителей
По ее словам, отдельные цветы примулы цветут 3-5 дней, соцветия в целом – 2-3 недели в зависимости от погодных условий.
Эксперт не стала прогнозировать, какие еще цветы могут распуститься в Петербурге, где в четверг днем ожидается около 3-4 градусов тепла.
001010
Обсудить 1
Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
Лента новостейМолния