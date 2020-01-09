В Петербурге из-за теплой зимы зацвели примула и весенник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Аномально теплая погода в декабре-январе в Аномально теплая погода в декабре-январе в Петербурге заставила расцвести некоторые растения-первоцветы, в том числе примулу и весенник, сообщила РИА Новости ведущий агроном отдела древесных растений Ботанического института имени Комарова РАН (БИН РАН) Александра Волчанская.

Начиная с конца декабря жители города публикуют в социальных сетях фотографии весенних цветов. Так, между корпусами Ботанического сада Петра Великого замечен зимний весенник с цветами желтого цвета, а в Ломоносове под Петербургом – примула (фиолетовые цветы). Обычно период начала цветения этих растений приходится на апрель.

"Действительно, у нас зацветают первоцветы, поскольку период биологического покоя у них кратковременный, а период вынужденного покоя в условиях низкой температуры не наступил, потому что погода фактически осенняя", - рассказала Волчанская.

Она добавила, что нынешняя зима, когда временами даже ночная температура воздуха находится на уровне нуля градусов, является достаточно типичной для последних лет. "В XXI веке пока ни разу не наблюдалось ни аномально холодной зимы, ни просто холодной", - отметила Волчанская.

По ее словам, отдельные цветы примулы цветут 3-5 дней, соцветия в целом – 2-3 недели в зависимости от погодных условий.