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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T11:39+0300
https://ria.ru/20200109/1563207491.html
Китай готов усиливать взаимодействие с Россией по Ближнему Востоку
https://cdn22.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_101:0:1891:1007_1036x0_80_0_0_305fc60023c8665b33fb301a7f3a3ddc.jpg
РИА Новости

Китай готов усиливать взаимодействие с Россией по Ближнему Востоку

11:39 09.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРоссийско-китайское сотрудничество
Российско-китайское сотрудничество
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китайская сторона будет усиливать стратегическое взаимодействие с Россией для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китайская сторона готова и дальше усиливать стратегический контакт и взаимодействие с Россией, сообща защищать международную справедливость, региональный мир, играть конструктивную роль в урегулировании нынешней ситуации на Ближнем Востоке", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
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Он добавил, что китайская сторона внимательно следит за развитие ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает тесный контакт за всеми вовлеченными сторонами, в том числе с Россией. Гэн Шуан напомнил, что на днях глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обменялись мнениями и сверили свои позиции по сотрудничеству в рамках СБ ООН.
"Китай и Россия – партнеры по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Позиции России и Китая по важным международным и региональным вопросам в высокой степени схожи. Стороны поддерживают тесный контакт и взаимодействие", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Китая.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
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