Китай готов усиливать взаимодействие с Россией по Ближнему Востоку

"Китайская сторона готова и дальше усиливать стратегический контакт и взаимодействие с Россией, сообща защищать международную справедливость, региональный мир, играть конструктивную роль в урегулировании нынешней ситуации на Ближнем Востоке", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он добавил, что китайская сторона внимательно следит за развитие ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает тесный контакт за всеми вовлеченными сторонами, в том числе с Россией. Гэн Шуан напомнил, что на днях глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обменялись мнениями и сверили свои позиции по сотрудничеству в рамках СБ ООН.