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В Крыму прокомментировали отказ президента Эстонии от подаренного вина
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали отказ президента Эстонии от подаренного вина

11:39 09.01.2020 (обновлено: 12:50 09.01.2020)
29250
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал отказ президента Эстонии Керсти Кальюлайд принять в подарок на день рождения крымское вино.
"Госпожа президент многое потеряла, отказавшись от столь ценного подарка, так как теперь не сможет насладиться крымским вином, известным во всем мире своим изысканным и неповторимым вкусом. Крымское вино сегодня экспортируется во многие страны мира, и Эстонии стоит брать с них пример, а не выдерживать дипломатические рамки", — сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, в преподнесенном президенту Эстонии подарке не было никакой политической подоплеки.
Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года. В подарок к 50-летию российское посольство в Таллине направило ей шоколад, цветы и крымское шампанское. Кальюлайд приняла цветы и шоколад, а от вина отказалась, вернув бутылки без каких-либо комментариев.
Ялта. Архивное фото
29 февраля 2016, 14:51
Власти Крыма: Эстония больше волнуется за татар, чем эстонцевПоддержка от Эстонии своим соотечественникам перестала поступать два года назад, после воссоединения Крыма с Россией, заявил РИА Новости глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным отношениям и депортированным гражданам Заур Смирнов.
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Керсти КальюлайдЮрий ГемпельРеспублика КрымЭстонияВ мире
Популярные комментарии
Правильно сделала, что отказалась от вина. С таким таблом только водку жрать.
9 января, 11:59
KK700
33640033
Не пойму я этого жеста нашего посольства. Президент Эстонии уже сколько раз выражала презрение нашей стране, а те опять ей втюхивают презенты. Ну как по пословицы, их в дверь, а они в окно лезут. Ну гордость то где русская.
9 января, 12:40
Оксана Доронина
4311003
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