В Крыму прокомментировали отказ президента Эстонии от подаренного вина

"Госпожа президент многое потеряла, отказавшись от столь ценного подарка, так как теперь не сможет насладиться крымским вином, известным во всем мире своим изысканным и неповторимым вкусом. Крымское вино сегодня экспортируется во многие страны мира, и Эстонии стоит брать с них пример, а не выдерживать дипломатические рамки", — сказал Гемпель РИА Новости.