В Крыму прокомментировали отказ президента Эстонии от подаренного вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал отказ президента Эстонии Керсти Кальюлайд принять в подарок на день рождения крымское вино.
"Госпожа президент многое потеряла, отказавшись от столь ценного подарка, так как теперь не сможет насладиться крымским вином, известным во всем мире своим изысканным и неповторимым вкусом. Крымское вино сегодня экспортируется во многие страны мира, и Эстонии стоит брать с них пример, а не выдерживать дипломатические рамки", — сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, в преподнесенном президенту Эстонии подарке не было никакой политической подоплеки.
Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года. В подарок к 50-летию российское посольство в Таллине направило ей шоколад, цветы и крымское шампанское. Кальюлайд приняла цветы и шоколад, а от вина отказалась, вернув бутылки без каких-либо комментариев.
29 февраля 2016, 14:51Власти Крыма: Эстония больше волнуется за татар, чем эстонцевПоддержка от Эстонии своим соотечественникам перестала поступать два года назад, после воссоединения Крыма с Россией, заявил РИА Новости глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным отношениям и депортированным гражданам Заур Смирнов.