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Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
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РИА Новости

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

19:30 08.01.2020 (обновлено: 21:10 08.01.2020)
101755
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.
"Посольство России направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку "Крымского". Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом", — написал парламентарий в твиттере.
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Пушков также рассказал, что однажды посол одной европейской страны отказался от его предложения попробовать крымское вино.
Представители российской дипмиссии эту информацию пока не прокомментировали.
Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов избирателей проголосовали за воссоединение с Россией.
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Керсти КальюлайдАлексей ПушковРоссияЭстонияВ мире
Популярные комментарии
Непонятен смысл отправки именно крымского вина. Это какие-то детские поступки, ну правда. Приняла бы - ура, Эстония признала Крым российским! - так штоли? Бред
8 января, 20:31
Станислав Попов
1241011163
Красавица?! О_о
8 января, 19:57
Семён Мосин
376142017
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