Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T11:33+0300
https://ria.ru/20200109/1563207367.html
Снятого с рейса в Новосибирске дебошира оштрафовали на 40 тысяч рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/99293/05/992930541_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0356e08e8fd1d9f98692c7e583f528bb.jpg
РИА Новости

Снятого с рейса в Новосибирске дебошира оштрафовали на 40 тысяч рублей

11:33 09.01.2020
874
© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкАэропорт "Толмачево"
Аэропорт Толмачево
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Толмачево". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Обский горсуд Новосибирской области оштрафовал на 40 тысяч рублей пассажира, снятого с рейса в Пхукет, за насилие и оскорбление полицейского, сообщает в четверг Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Доказательства судом признаны достаточными для назначения жителю Омской области меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за применение насилия и оскорбление сотрудника транспортной полиции… в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово
15 декабря 2019, 15:48
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
По данным следствия, рано утром 23 октября 2019 года сотрудник транспортной полиции по вызову экипажа самолета, отправлявшегося из Новосибирска в Пхукет, прибыл на стоянку воздушных судов аэропорта "Толмачево", где предложил ведущему себя неадекватно пьяному мужчине пройти в отдел полиции для составления административного протокола.
"Обвиняемый, не желая выполнять законные требования, применил насилие в отношении сотрудника транспортной полиции, а после его доставления в дежурную часть в присутствии гражданских лиц публично оскорбил полицейских", - отметили в следственном управлении.
Ранее МВД сообщало, что этим рейсом не смогли улететь два дебошира, которые, будучи нетрезвыми, матерились и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Как пояснил РИА Новости представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело было заведено только на одного из них, второй отделался административным протоколом.
В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину, отмечается в релизе следственного управления.
Пассажиры у зоны предполетного досмотра в международном аэропорту Симферополь
6 декабря 2019, 13:15
В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира
1560233
Обсудить 0
Пхукет (остров)Следственный комитет РФНовосибирскНовосибирская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Мужчина признался в избиении до смерти знакомой в Сочи
Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. 16 августа 2018
Допрос экс-генерала СК Никандрова провели в закрытом режиме
Автомобиль Следственного комитета РФ
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Полиция
В Петербурге поймали наркоторговцев, получавших в день до 200 заказов
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Крупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на салоны сотовой связи
Турист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю
Греция выставит на продажу десять портов
На улице Челябинска
Жители Челябинска пожаловались властям на новогоднее шоу
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жительница Нижегородской области насмерть разбилась на тюбинге
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области женщина погибла при попытке сделать селфи
Олег Соколов
Историка Соколова перевели из Центра психиатрии имени Сербского в СИЗО
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2020 годах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
Лента новостейМолния