Снятого с рейса в Новосибирске дебошира оштрафовали на 40 тысяч рублей

"Доказательства судом признаны достаточными для назначения жителю Омской области меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за применение насилия и оскорбление сотрудника транспортной полиции… в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, рано утром 23 октября 2019 года сотрудник транспортной полиции по вызову экипажа самолета, отправлявшегося из Новосибирска в Пхукет, прибыл на стоянку воздушных судов аэропорта "Толмачево", где предложил ведущему себя неадекватно пьяному мужчине пройти в отдел полиции для составления административного протокола.

"Обвиняемый, не желая выполнять законные требования, применил насилие в отношении сотрудника транспортной полиции, а после его доставления в дежурную часть в присутствии гражданских лиц публично оскорбил полицейских", - отметили в следственном управлении.

Ранее МВД сообщало, что этим рейсом не смогли улететь два дебошира, которые, будучи нетрезвыми, матерились и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Как пояснил РИА Новости представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело было заведено только на одного из них, второй отделался административным протоколом.