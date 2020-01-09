Эксперты рассказали, какие отели выбирают российские туристы

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали о своих предпочтениях при выборе отеля, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1377 пользователей и выяснили, что около половины из них (44,9 процента) предпочитают останавливаться в отелях.

В частности, 41,3 процента путешественников выбирают гостиницу категории четыре "звезды", а четверть (25,8 процента) — ищут варианты размещения в двух- и трехзвездочных отелях. Проживание в пяти "звездах" обычно бронируют 8,4 процента респондентов, а остальные туристы (24,5 процента) сказали, что не обращают внимания на класс гостиницы.

Помимо отелей путешественники часто бронируют апартаменты (15,5 процента) или снимают квартиру у жителей города (9,4 процента), а 5,5 процента опрошенных сообщили, что останавливаются у друзей. Еще пять процентов ищут необычные варианты — например, арендуют домик на ферме или лодку. 2,4 процента выбирают каучсерфинг, то есть через специальный онлайн-сервис знакомятся с кем-то из местных и останавливаются у них бесплатно. 17,3 процента опрошенных отметили вариант "другое".