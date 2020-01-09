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Туризм
2020-01-09T13:02+0300
https://ria.ru/20200109/1563207057.html
Эксперты рассказали, какие отели выбирают российские туристы
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РИА Новости

Эксперты рассказали, какие отели выбирают российские туристы

13:02 09.01.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Номер в отеле Grand Bahia Principe La Romana 5*
Доминикана. Номер в отеле Grand Bahia Principe La Romana 5*
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали о своих предпочтениях при выборе отеля, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1377 пользователей и выяснили, что около половины из них (44,9 процента) предпочитают останавливаться в отелях.
В частности, 41,3 процента путешественников выбирают гостиницу категории четыре "звезды", а четверть (25,8 процента) — ищут варианты размещения в двух- и трехзвездочных отелях. Проживание в пяти "звездах" обычно бронируют 8,4 процента респондентов, а остальные туристы (24,5 процента) сказали, что не обращают внимания на класс гостиницы.
Помимо отелей путешественники часто бронируют апартаменты (15,5 процента) или снимают квартиру у жителей города (9,4 процента), а 5,5 процента опрошенных сообщили, что останавливаются у друзей. Еще пять процентов ищут необычные варианты — например, арендуют домик на ферме или лодку. 2,4 процента выбирают каучсерфинг, то есть через специальный онлайн-сервис знакомятся с кем-то из местных и останавливаются у них бесплатно. 17,3 процента опрошенных отметили вариант "другое".
Дороговизна – главная причина при отказе от проживания в отелях, сказали 37 процентов туристов, выбравших другие варианты размещения. 33 процента отметили, что стремятся хотя бы недолго почувствовать себя местными жителями. Любители ферм, лодок и другого необычного жилья объясняют, что, выбирая подобные варианты, получают в поездке новые впечатления.
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