Эксперты рассказали, какие отели выбирают российские туристы

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали о своих предпочтениях при выборе отеля, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1377 пользователей и выяснили, что около половины из них (44,9 процента) предпочитают останавливаться в отелях.
В частности, 41,3 процента путешественников выбирают гостиницу категории четыре "звезды", а четверть (25,8 процента) — ищут варианты размещения в двух- и трехзвездочных отелях. Проживание в пяти "звездах" обычно бронируют 8,4 процента респондентов, а остальные туристы (24,5 процента) сказали, что не обращают внимания на класс гостиницы.
Помимо отелей путешественники часто бронируют апартаменты (15,5 процента) или снимают квартиру у жителей города (9,4 процента), а 5,5 процента опрошенных сообщили, что останавливаются у друзей. Еще пять процентов ищут необычные варианты — например, арендуют домик на ферме или лодку. 2,4 процента выбирают каучсерфинг, то есть через специальный онлайн-сервис знакомятся с кем-то из местных и останавливаются у них бесплатно. 17,3 процента опрошенных отметили вариант "другое".
Дороговизна – главная причина при отказе от проживания в отелях, сказали 37 процентов туристов, выбравших другие варианты размещения. 33 процента отметили, что стремятся хотя бы недолго почувствовать себя местными жителями. Любители ферм, лодок и другого необычного жилья объясняют, что, выбирая подобные варианты, получают в поездке новые впечатления.