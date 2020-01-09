Украинские эксперты приступили к расследованию крушения Boeing в Иране

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Самолет с украинскими экспертами в четверг прибыл в Тегеран, они приступили к изучению обстоятельств крушения Boeing, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.
"Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран в 3.30 (4.30 мск) 9 января… Экспертная группа срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752", - говорится в сообщении.
Как отметил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, общество будут оперативно информировать о результатах работы.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура на Украине в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.