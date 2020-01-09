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Украинские эксперты приступили к расследованию крушения Boeing в Иране
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РИА Новости

Украинские эксперты приступили к расследованию крушения Boeing в Иране

11:03 09.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Самолет с украинскими экспертами в четверг прибыл в Тегеран, они приступили к изучению обстоятельств крушения Boeing, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.
"Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран в 3.30 (4.30 мск) 9 января… Экспертная группа срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752", - говорится в сообщении.
Как отметил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, общество будут оперативно информировать о результатах работы.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура на Украине в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
09:44
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеАлексей ДаниловBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийТегеран (город)УкраинаВ мире
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