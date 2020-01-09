В Петербурге проведут проверку после обнаружения брошенной девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Полиция Калининского района проводит проверку по факту обнаружения оставленной без присмотра в вечернее время на улице в Полиция Калининского района проводит проверку по факту обнаружения оставленной без присмотра в вечернее время на улице в Петербурге 9-летней девочки, которая рассказала, что ее выгнала пьяная бабушка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полиция Калининского района проводит проверку по факту обнаружения 9-летней девочки, оставленной без присмотра в вечернее время на улице", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 8 января в полицию обратилась жительница одного из домов по Пискаревскому проспекту, которая сообщила, что увидела на улице девочку. Ребенок рассказал, что пьяная бабушка выгнала ее на улицу.

"Прохожая отвела девочку в указанную ей квартиру на Меньшиковском проспекте. Через некоторое время заявительница снова увидела эту девочку на улице без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.