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В Петербурге проведут проверку после обнаружения брошенной девочки
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РИА Новости

В Петербурге проведут проверку после обнаружения брошенной девочки

10:52 09.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Полиция Калининского района проводит проверку по факту обнаружения оставленной без присмотра в вечернее время на улице в Петербурге 9-летней девочки, которая рассказала, что ее выгнала пьяная бабушка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция Калининского района проводит проверку по факту обнаружения 9-летней девочки, оставленной без присмотра в вечернее время на улице", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, 8 января в полицию обратилась жительница одного из домов по Пискаревскому проспекту, которая сообщила, что увидела на улице девочку. Ребенок рассказал, что пьяная бабушка выгнала ее на улицу.
"Прохожая отвела девочку в указанную ей квартиру на Меньшиковском проспекте. Через некоторое время заявительница снова увидела эту девочку на улице без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.
Прибывшие по вызову полицейские передали ребенка в больницу для осмотра. Медики диагностировали единичные ушибы. "Девочка сообщила, что ее бьет мать. По месту жительства ребенка прибыл участковый уполномоченный полиции. В квартире находилась нетрезвая 37-летняя гражданка, которая пояснить ничего не смогла", - сказано в сообщении.
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