Угроза взрыва на судозаводе в Комсомольске-на-Амуре не подтвердилась

Ранее в четверг более 3 тысяч сотрудников завода покинули рабочие места из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

"Проверка завершилась. Опасных веществ не обнаружено. Во время проверки на заводе оставались сотрудники, занятые в цехах непрерывного производственного цикла. Сейчас руководство предприятия и работники вернулись на свои места. Часть сотрудников отпущена домой", - сказал собеседник агентства.