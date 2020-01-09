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Угроза взрыва на судозаводе в Комсомольске-на-Амуре не подтвердилась
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РИА Новости

Угроза взрыва на судозаводе в Комсомольске-на-Амуре не подтвердилась

10:33 09.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 янв - РИА Новости. Взрывотехники не нашли опасных веществ в помещениях Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре, сотрудники которого были эвакуированы из-за сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель пресс-службы предприятия.
Ранее в четверг более 3 тысяч сотрудников завода покинули рабочие места из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.
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"Проверка завершилась. Опасных веществ не обнаружено. Во время проверки на заводе оставались сотрудники, занятые в цехах непрерывного производственного цикла. Сейчас руководство предприятия и работники вернулись на свои места. Часть сотрудников отпущена домой", - сказал собеседник агентства.
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Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
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