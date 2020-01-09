Специалисты обеспокоены судьбой нерп в Финском заливе и Ладоге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Потомство нерп, обитающих на Финском заливе и Ладожском озере, может оказаться под угрозой из-за отсутствия льда, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".
"Итак, 2020 год для петербургских нерп начался очень и очень необычно. Впервые за многие годы льда на Финском заливе и на Ладоге нет совсем и пока что не предвидится. Лед и лежащий на нем толстый слой снега, как вы помните, являются ключевыми факторами для успешного выкармливания нерпами своего потомства", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что, по прогнозам, к февралю льда по-прежнему не будет. К тому же на заливе практически ежедневно высокие волны, дожди и ветер, которые не дают животным возможности даже отдохнуть на камнях. Особенно это чувствительно для беременных самок, которые к этому времени должны либо лежать далеко от берега на льду, либо заканчивать обустройство укромного места для рождения потомства, отмечают специалисты.
"Силы животных нерационально расходуются в борьбе со стихией из-за погодных аномалий. Если все так и будет продолжаться, то нас с вами ожидает эпичный спасательный сезон. Очень хотелось бы надеяться, что в этом мы ошибемся, лед намерзнет, а снег нападает, но пока обстановка для животных крайне неблагоприятная", - говорится в сообщении.
На территории очистных сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году был открыт Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Всего специалистами фонда, начиная с 2007 года, было спасено 100 тюленей и нерп.
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