Специалисты обеспокоены судьбой нерп в Финском заливе и Ладоге

Отмечается, что, по прогнозам, к февралю льда по-прежнему не будет. К тому же на заливе практически ежедневно высокие волны, дожди и ветер, которые не дают животным возможности даже отдохнуть на камнях. Особенно это чувствительно для беременных самок, которые к этому времени должны либо лежать далеко от берега на льду, либо заканчивать обустройство укромного места для рождения потомства, отмечают специалисты.