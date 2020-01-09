В Петербурге поймали наркоторговцев, получавших в день до 200 заказов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге задержала организатора и рядовых членов преступной группы, продававшей в день до 200 закладок с амфетамином, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Проведена спецоперация по пресечению организованной группы, на протяжении двух лет распространявшей в городе на Неве и его окрестностях амфетамин", - заявила она.
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Для конспирации наркоторговцы использовали зашифрованные каналы связи, программы изменения голоса и облачные сервисы. Рекламу интернет-магазина распространяли в ночных клубах, барах и рассылая спам потенциальным потребителям наркотиков (откуда брались их номера, не уточняется). В день задержанные получали до 200 заказов.
В ходе спецоперации прошло 17 обысков, задержаны семь человек: предполагаемый организатор, системный администратор, двое операторов колл-центра и трое закладчиков.
"В результате обысков обнаружено свыше 30 килограммов амфетамина, компьютеры, роутеры, телефоны, предметы и оборудование для расфасовки психотропного вещества, банковские карты, более 50 сим-карт, а также поддельные паспорта… Изъято несколько автомобилей премиум-класса", - отметила Волк.
Когда именно прошли задержания, не уточняется, но известно, что обвиняемые уже заключены в СИЗО по решению суда.
Задержанные заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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