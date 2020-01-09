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В Петербурге шесть судов эвакуируют из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Петербурге шесть судов эвакуируют из-за сообщений о минировании

09:49 09.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Шесть районных судов Петербурга эвакуируются из-за угроз взрыва, пришедших на электронную почту, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Василеостровский, Красногвардейский, Куйбышевский, Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский суды эвакуируются", - сказано в сообщении.
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Также, согласно опубликованным пресс-службой текстам анонимных сообщений, злоумышленники сообщили о заминировании аэропорта Пулково, магазинов "Магнит", "Пятерочка", нескольких роддомов.
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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