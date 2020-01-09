Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты

"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности при участии в беседе в Twitter, предоставив им больше контроля над разговорами, которые они начинают. В начале 2020 года мы будем экспериментировать с различными вариантами того, кто может отвечать на твиты", - говорится в Twitter компании.