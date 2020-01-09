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Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
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РИА Новости

Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты

08:58 09.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter Inc. в начале текущего года протестирует новые функции, которые позволят пользователям контролировать, кто отвечает на их твиты, говорится в сообщении компании.
"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности при участии в беседе в Twitter, предоставив им больше контроля над разговорами, которые они начинают. В начале 2020 года мы будем экспериментировать с различными вариантами того, кто может отвечать на твиты", - говорится в Twitter компании.
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В ноябре Twitter объявил, что позволит пользователям скрывать ответы к своим публикациям в целях безопасности и удобства общения.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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