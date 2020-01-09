В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки

По данным представительства ЛНР в СЦКК, во вторник украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 8 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР Фрунзе и Голубовское, используя минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и гранатометы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.