В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа

АЛМА-АТА, 9 янв – РИА Новости. Число жертв хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана возросло до двух после смерти в больнице 80-летнего мужчины, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения региона.
Комитет по ЧС МВД Казахстана сообщал, что в среду в Каскелене в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси, вызвавший обрушение межкомнатных стен. На месте погиб 10-летний ребенок. Еще семь человек, включая троих детей, были доставлены в больницы.
"Пациент 1939 года рождения, у которого был диагностирован ушиб головного мозга тяжёлой степени, а также переломы, скончался вечером в среду", - сообщили в облздраве.
Жители дома, в котором произошло ЧП, были эвакуированы, организовано временное проживание для нуждающихся. Причина хлопка устанавливается.