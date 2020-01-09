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В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
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РИА Новости

В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа

08:30 09.01.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 9 янв – РИА Новости. Число жертв хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана возросло до двух после смерти в больнице 80-летнего мужчины, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения региона.
Комитет по ЧС МВД Казахстана сообщал, что в среду в Каскелене в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси, вызвавший обрушение межкомнатных стен. На месте погиб 10-летний ребенок. Еще семь человек, включая троих детей, были доставлены в больницы.
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"Пациент 1939 года рождения, у которого был диагностирован ушиб головного мозга тяжёлой степени, а также переломы, скончался вечером в среду", - сообщили в облздраве.
Жители дома, в котором произошло ЧП, были эвакуированы, организовано временное проживание для нуждающихся. Причина хлопка устанавливается.
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МВД КазахстанаКазахстанВ мире
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