В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа

Комитет по ЧС МВД Казахстана сообщал, что в среду в Каскелене в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси, вызвавший обрушение межкомнатных стен. На месте погиб 10-летний ребенок. Еще семь человек, включая троих детей, были доставлены в больницы.