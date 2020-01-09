Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио

СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. МИД Южной Кореи заявил в докладе парламенту, что в зависимости от хода переговоров с Японией по экспорту Сеул может продолжить процесс выхода из договора об обмене военной информацией (GSOMIA).

"Вопрос о возобновлении действия уведомления о прекращении деятельности GSOMIA будет рассмотрен в зависимости от хода переговоров по снятию ограничений на экспорт и проблеме принудительного труда", - говорится в докладе министерства, представленном парламенту.

Ранее в декабре министерство экономики, торговли и промышленности Японии одобрило частичное послабление экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, вернув фоторезисты в число объектов ускоренного экспорта.

"Правительство будет и впредь настоятельно призывать Японию к полному снятию ограничений на экспорт посредством диалога между торговыми ведомствами и по дипломатическим каналам", - говорится в докладе МИД.

Отношения между Японией и Южной Кореей остаются прохладными из-за введенных Японией экспортных ограничений в ответ на решение южнокорейского суда, обязавшего японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи (1910-1945 гг.). Южная Корея ввела свои ограничительные меры и отказалась продлять договор об обмене военной информацией с Японией (GSOMIA). Также 11 сентября Сеул подал жалобу в ВТО, обвинив Японию в торговой дискриминации.