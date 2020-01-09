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Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
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РИА Новости

Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио

07:50 09.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. МИД Южной Кореи заявил в докладе парламенту, что в зависимости от хода переговоров с Японией по экспорту Сеул может продолжить процесс выхода из договора об обмене военной информацией (GSOMIA).
"Вопрос о возобновлении действия уведомления о прекращении деятельности GSOMIA будет рассмотрен в зависимости от хода переговоров по снятию ограничений на экспорт и проблеме принудительного труда", - говорится в докладе министерства, представленном парламенту.
Ранее в декабре министерство экономики, торговли и промышленности Японии одобрило частичное послабление экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, вернув фоторезисты в число объектов ускоренного экспорта.
"Правительство будет и впредь настоятельно призывать Японию к полному снятию ограничений на экспорт посредством диалога между торговыми ведомствами и по дипломатическим каналам", - говорится в докладе МИД.
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США не раз призывали Японию и Южную Корею продлить действие соглашения. В итоге 22 ноября Южная Корея заявила, что приостанавливает выход из GSOMIA и прекращает спор в ВТО. В последнее время страны пытались наладить диалог, в том числе проводя многочисленные переговоры по торговой политике. Также 24 декабря в Китае состоялись переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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