Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

По данным следствия, инцидент с участием Пилосяна произошел в воскресенье вечером возле села Батурино Прибайкальского района республики. По данным СК, Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado, возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле Батурино водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных травм скончалась, добавили в ведомстве.