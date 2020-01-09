Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
По данным следствия, инцидент с участием Пилосяна произошел в воскресенье вечером возле села Батурино Прибайкальского района республики. По данным СК, Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado, возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле Батурино водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных травм скончалась, добавили в ведомстве.
В СК отмечают, что в ходе допроса Пилосян не отрицал факта наезда на девушку. По данным освидетельствования, Пилосян был трезв. В отношении Пилосяна возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека, и оставлении места происшествия.
"Суд ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу не удовлетворил", - сказал агентству официальный представитель СУСК республики Дмитрий Столяров.
Ранее ряд СМИ региона написал, что автомобиль, на котором Пилосян сбил девушку, якобы принадлежит секретарю бурятского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикеру хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
12 сентября 2019, 08:00"Убил и скрылся". Семья погибшего в ДТП в Подмосковье три года ждет суда