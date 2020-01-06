В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку

КРАСНОЯРСК, 6 янв - РИА Новости. Бизнесмен из Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии

По данным следствия, инцидент с участием Пилосяна произошел в воскресенье вечером возле села Батурино Прибайкальского района республики.

"Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado, возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле... Батурино ...водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных повреждений скончалась", - говорится в сообщении.

В СК отмечают, что в ходе допроса Пилосян не отрицал факта наезда на девушку. "Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания. Исходя из данных освидетельствования, проведённого сразу после задержания, Пилосян был трезв", - информирует следствие.

В отношении Пилосяна возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека, и оставлении места происшествия. Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.