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В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
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РИА Новости

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку

11:22 06.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 янв - РИА Новости. Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
По данным следствия, инцидент с участием Пилосяна произошел в воскресенье вечером возле села Батурино Прибайкальского района республики.
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"Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado, возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле... Батурино ...водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных повреждений скончалась", - говорится в сообщении.
В СК отмечают, что в ходе допроса Пилосян не отрицал факта наезда на девушку. "Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания. Исходя из данных освидетельствования, проведённого сразу после задержания, Пилосян был трезв", - информирует следствие.
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Ранее ряд СМИ региона написал, что автомобиль, на котором Пилосян сбил девушку, якобы принадлежит секретарю бурятского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикеру хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
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Toyota Land CruiserПрибайкальский районУлан-УдэПроисшествия
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