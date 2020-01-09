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Заседание суда по делу Калви прошло без участия истца
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РИА Новости

Заседание суда по делу Калви прошло без участия истца

07:21 09.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Кресла для судей в зале заседаний. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв - РИА Новости. Очередное заседание арбитражного суда Амурской области по иску банка "Восточный" к Evison и старшего партнера инвестфонда Майкла Калви прошло без участия истца - у представителя "Восточного" истек срок доверенности, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщает корреспондент, суд предложит 5 февраля предварительное рассмотрение иска банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков с подконтрольной фонду Baring Vostok компании Evison и Калви.
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Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings Ltd - 41,6%. Адвокат Evison Алексей Артеменко заявил после этого РИА Новости, что компания будет обжаловать это решение суда.
"Учитывая необходимость уведомления второго ответчика Майкла Калви, предварительное заседание откладывается до 5 февраля до 10 часов утра (04.00 мск)", - сказал судья Александр Осадчий.
Осадчий также добавил, что от Калви в суд не возвратилось уведомление об извещении его о дате, времени и месте судебного заседания.
Представитель банка "Восточный" Полина Ситникова в судебном заседании участвовала как слушатель: у нее истек срок доверенности. Представитель Evison Павел Дарницын изложил позицию по основным пунктам иска "Восточного".
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"Восточный" в иске требует возместить убытки, причиненные кредитной организации в октябре 2015-августе 2018, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера).
"Evison не является субъектом ответственности по иску, Evison никогда не осуществляла ручного управления банком, не являлось лицом, которое определяло действия банка", - высказался в четверг Дарницын в суде.
Он отверг претензии об ущербе в 528,5 миллиона рублей, возникшие, по мнению "Восточного", из-за погашения кредита за счет передачи банку субординированных облигации Croushi Enterprises Limited.
"Банк сэкономил на цене выкупа облигаций и не выплачивал купонный доход. Благодаря сделке уставной капитал банка увеличился на 382 миллиона рублей", - сказал Дарницын.
Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Аветисяна 9,99% акций банка.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
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