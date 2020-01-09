Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что семь человек обратились к врачам за медицинской помощью после пожара в торговом комплексе "Центральный". Они надышались дымом и не нуждались в госпитализации. Пожар полыхал на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Огонь тушили 113 человек, на месте работал глава областного управления МЧС Виктор Орлов.