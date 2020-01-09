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Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина
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РИА Новости

Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина

06:55 09.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что семь человек обратились к врачам за медицинской помощью после пожара в торговом комплексе "Центральный". Они надышались дымом и не нуждались в госпитализации. Пожар полыхал на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Огонь тушили 113 человек, на месте работал глава областного управления МЧС Виктор Орлов.
"По данным следствия, 8 января 2020 года после тушения пожара, произошедшего в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, было обнаружено тело мужчины. На место происшествия в короткие сроки прибыли следователи-криминалисты регионального следственного управления", - говорится в сообщении.
По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека". Для установления причины пожара и смерти мужчины назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
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