На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел высотой 3 км

"Очередной выброс пепла на вулкане Эбеко произошел в четверг, его высота составила 3 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 5 километров. Для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности", - отметила Чибисова.

По ее словам, всего с 1 января этого года на Эбеко зафиксировано восемь видимых выбросов высотой от 1,5 до 3 километров. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются в течение трех лет с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана.