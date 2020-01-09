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На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел высотой 3 км
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РИА Новости

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел высотой 3 км

06:05 09.01.2020
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© Фото : ИВиС ДВО РАН/Т. КотенкоВулкан Эбеко
Вулкан Эбеко
© Фото : ИВиС ДВО РАН/Т. Котенко
Вулкан Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 янв – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг выбросил столб пепла на высоту 3 километра, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
"Очередной выброс пепла на вулкане Эбеко произошел в четверг, его высота составила 3 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 5 километров. Для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности", - отметила Чибисова.
По ее словам, всего с 1 января этого года на Эбеко зафиксировано восемь видимых выбросов высотой от 1,5 до 3 километров. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются в течение трех лет с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана.
Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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ЭбекоПарамуширРоссийская академия наукКурильские островаПроисшествия
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