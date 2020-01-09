Зеленский проводит совещание после авиакатастрофы в Иране

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание из-за крушения украинского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

В совещании принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, а также представители других ведомств.

"Владимир Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета", — отметили в пресс-службе.

Гибель украинского лайнера

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. Происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев для идентификации и дальнейшей репатриации тел из Ирана.

"Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы. Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты", — отмечает офис украинского президента.

В четверг Зеленский проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.