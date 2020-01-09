В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Приведенные Дикманом цифры основаны на отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2007 год о влиянии расчистки земель на дикую природу Австралии. Используя эти цифры, авторы исследования установили средний уровень плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий в Новом Южном Уэльсе, после чего умножили оценки плотности на площадь растительности.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.