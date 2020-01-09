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В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
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РИА Новости

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

04:58 09.01.2020 (обновлено: 16:07 09.01.2020)
61192
© REUTERS / Alkis KonstantinidisОвцы выбираются с места пожара в районе Нового Южного Уэльса, Австралия. 8 января 2020
Овцы выбираются с места пожара в районе Нового Южного Уэльса, Австралия. 8 января 2020
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Овцы выбираются с места пожара в районе Нового Южного Уэльса, Австралия. 8 января 2020
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Профессор Крис Дикман установил, что более 800 миллионов животных стали жертвами пожаров в штате Новый Южный Уэльс, а суммарное число погибших в стране животных превысило отметку в миллиард.
Вид с самолета на дым от лесных пожаров в регионе Нового Южного Уэльса, Австралия. 7 января 2019
Вчера, 01:32
Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии
Приведенные Дикманом цифры основаны на отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2007 год о влиянии расчистки земель на дикую природу Австралии. Используя эти цифры, авторы исследования установили средний уровень плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий в Новом Южном Уэльсе, после чего умножили оценки плотности на площадь растительности.
Проводившие исследование ученые использовали консервативные оценки, поэтому число погибших животных, возможно, существенно выше, следует из заявления.
В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии
© AP Photo / Rick Rycroft

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

Контролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
1 из 13

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

© AP Photo / Rick Rycroft
© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

Последствия лесных пожаров в Австралии
2 из 13

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab
© REUTERS / Tracey Nearmy

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

Раненый кенгуру в Кобарго, Австралия
3 из 13

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

Контролируемый пожар вблизи Коррионга, Австралия
4 из 13

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards
© REUTERS / Tracey Nearmy

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

Последствия лесных пожаров в Австралии
5 из 13

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/David Mariuz

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

Последствия лесных пожаров в Австралии
6 из 13

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

© REUTERS / AAP Image/David Mariuz
© REUTERS / Tracey Nearmy

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

Жители гуляют на улице в Науре, Австралия
7 из 13

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

Тушение лесных пожаров в Австралии
8 из 13

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

Овцы выбираются с места пожара в районе Нового Южного Уэльса, Австралия. 8 января 2020
9 из 13

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© REUTERS / Tracey Nearmy

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

Пепел на берегу реки в Эдеме, Австралия
10 из 13

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

Тушение лесных пожаров в Австралии
11 из 13

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
© REUTERS / Tracey Nearmy

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

Лесные пожары в Австралии
12 из 13

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© AP Photo / Rick Rycroft

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

Тушение контролируемого пожара вблизи Томеронга, Австралия
13 из 13

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

© AP Photo / Rick Rycroft
1 из 13

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

© AP Photo / Rick Rycroft
2 из 13

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab
3 из 13

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

© REUTERS / Tracey Nearmy
4 из 13

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards
5 из 13

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

© REUTERS / Tracey Nearmy
6 из 13

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

© REUTERS / AAP Image/David Mariuz
7 из 13

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

© REUTERS / Tracey Nearmy
8 из 13

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
9 из 13

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
10 из 13

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

© REUTERS / Tracey Nearmy
11 из 13

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
12 из 13

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

© REUTERS / Tracey Nearmy
13 из 13

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

© AP Photo / Rick Rycroft
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Обсудить 46
Всемирный фонд дикой природыСиднейский университетНовый Южный УэльсАвстралияСиднейПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Более миллиарда... Огромный кусок экосистемы просто исчез. На восстановление нужны десятилетия, а может столетия. Очень жаль.
9 января, 05:28
Петя Иванов
42103212
да очень просто ! нам постоянно вминяют что мы сырьевой придаток и типо посмотрите вон на западе какие умные маски и эпл их компании стоят триллионы баксов - а в итоге эти умные технологии не в состоянии потушить пожары как в колифорнии так и в австралии - вот и вся продвинутость технологий запада !!!
9 января, 06:04
Олег Первов
55100012
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