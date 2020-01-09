В Сети восхитились внешностью Пугачевой на рождественской фотографии

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пользователи инстаграма восхитились тем, как выглядит певица Алла Пугачева на рождественской фотографии, которую опубликовал ее муж Максим Галкин.
"Стильная. Отпад просто!" — написала lionlioness77.
"Аллуся бомбастик, 25 лет от силы дашь", — заметил quantum_satis_bdsochi_.
Некоторые пользователи соцсетей также отметили, что артистка выглядит моложе своего супруга.
"Алла, вы девочка ! Макс выглядит даже постарше", — написала malvi_nochka.
"Над Аллой Борисовной время не властно! Просто шикардосно выглядит!" — добавила alladuh.
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Однако среди комментаторов нашлись и скептики, которые предположили, что снимок обработали перед публикацией.
"Да Аллочка в 70 лет лучше выглядит, чем 20-летняя девушка, хороший фотошоп Галкин сделал", — сказала kkrasnukova.
"О Господи, все очень красиво, но, как сказал мой папа, сколько фасад ни крась, а канализация все равно старая", — написала taniarogovik.
Пугачевой в этом апреле исполняется 71 год. Ранее певица пообещала, что вернется на сцену в 80 лет.
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