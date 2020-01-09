В Сети восхитились внешностью Пугачевой на рождественской фотографии

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 7 Янв 2020 в 6:36 PST

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Некоторые пользователи соцсетей также отметили, что артистка выглядит моложе своего супруга.

Однако среди комментаторов нашлись и скептики, которые предположили, что снимок обработали перед публикацией.