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Культура
2020-01-09T10:44+0300
https://ria.ru/20200109/1563199733.html
В Сети восхитились внешностью Пугачевой на рождественской фотографии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156209/85/1562098596_0:185:2986:1865_1036x0_80_0_0_59492a2c2ec010f4724cf10c5176d031.jpg
РИА Новости

В Сети восхитились внешностью Пугачевой на рождественской фотографии

04:39 09.01.2020 (обновлено: 10:44 09.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Премьера фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пользователи инстаграма восхитились тем, как выглядит певица Алла Пугачева на рождественской фотографии, которую опубликовал ее муж Максим Галкин.
"Стильная. Отпад просто!" — написала lionlioness77.
"Аллуся бомбастик, 25 лет от силы дашь", — заметил quantum_satis_bdsochi_.
Некоторые пользователи соцсетей также отметили, что артистка выглядит моложе своего супруга.
"Алла, вы девочка ! Макс выглядит даже постарше", — написала malvi_nochka.
"Над Аллой Борисовной время не властно! Просто шикардосно выглядит!" — добавила alladuh.
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Однако среди комментаторов нашлись и скептики, которые предположили, что снимок обработали перед публикацией.
"Да Аллочка в 70 лет лучше выглядит, чем 20-летняя девушка, хороший фотошоп Галкин сделал", — сказала kkrasnukova.
"О Господи, все очень красиво, но, как сказал мой папа, сколько фасад ни крась, а канализация все равно старая", — написала taniarogovik.
Пугачевой в этом апреле исполняется 71 год. Ранее певица пообещала, что вернется на сцену в 80 лет.
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КультураРоссияМузыкаШоу-бизнесМаксим ГалкинАлла Пугачева
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9 января, 06:15
laskab1
891001
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