СМИ: Елизавета II расстроена из-за решения принца Гарри о его статусе

Ранее в среду принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Букингемский дворец заявил, что этот шаг создает проблемы, решение которых потребует времени.

"Их заявление не было согласовано с кем-либо. Это нарушает протокол. Это объявление войны семье. <…> Королева глубоко опечалена. Принц Уэльский (Чарльз. — Прим. ред.) и герцог Кембриджский (Уильям. — Прим. ред.) в ярости", — сообщил источник.

К высокопоставленным членам королевской семьи относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына принцы Уильям и Гарри и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.