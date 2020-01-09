СМИ: Елизавета II расстроена из-за решения принца Гарри о его статусе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II расстроена из-за планов ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от финансовых привилегий и жить самостоятельно, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.
Ранее в среду принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Букингемский дворец заявил, что этот шаг создает проблемы, решение которых потребует времени.
"Их заявление не было согласовано с кем-либо. Это нарушает протокол. Это объявление войны семье. <…> Королева глубоко опечалена. Принц Уэльский (Чарльз. — Прим. ред.) и герцог Кембриджский (Уильям. — Прим. ред.) в ярости", — сообщил источник.
К высокопоставленным членам королевской семьи относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына принцы Уильям и Гарри и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.
Принц Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит, особенно после смерти матери, принцессы Дианы, погибшей в результате преследования папарацци. Меган, в прошлом актриса, звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) недавно сделала сенсационное для члена королевской семьи заявление, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.