Украинского экс-замминистра подозревают в особо крупной растрате

"Уточняется, что экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

Санкция предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Следствие установило, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Часть жилой площади в нем должна была перейти в собственность министерства.

"Однако в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области", — отметили в пресс-службе.

Экспертиза показала, что стоимость квартир, которые фактически получило министерство в Киевской области, почти на миллион долларов меньше чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.

Досудебное расследование в уголовном деле продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.