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Украинского экс-замминистра подозревают в особо крупной растрате
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РИА Новости

Украинского экс-замминистра подозревают в особо крупной растрате

02:57 09.01.2020 (обновлено: 06:51 09.01.2020)
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© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины подозревает бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям в растрате почти миллиона долларов, сообщило Госбюро.
"Уточняется, что экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).
Санкция предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Следствие установило, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Часть жилой площади в нем должна была перейти в собственность министерства.
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"Однако в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области", — отметили в пресс-службе.
Экспертиза показала, что стоимость квартир, которые фактически получило министерство в Киевской области, почти на миллион долларов меньше чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.
Досудебное расследование в уголовном деле продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Имя чиновника не называется.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
27 сентября 2019, 14:53
Экс-депутата Рады заподозрили в растрате 103 миллионов долларов
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