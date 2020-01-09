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Культура
2020-01-09T09:17+0300
https://ria.ru/20200109/1563199045.html
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/156319/90/1563199021_2:0:740:415_1036x0_80_0_0_c1bf61f6479d47a132f93fdc3c5020b7.jpg
РИА Новости

Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

02:17 09.01.2020 (обновлено: 09:17 09.01.2020)
29514
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий. Запись сделана камерой наблюдения, установленной у заведения.
По словам Жванецкого-младшего, его с другом пытались ограбить. Дмитрию пришлось обратиться за медицинской помощью из-за открытой раны губы и полости рта.

"Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали", — заявил он.

Молодой человек добавил, что уже написал заявление в правоохранительные органы.
Как рассказал в интервью "Вечерней Москве" представитель артиста Олег Сташкевич, это была "обычная молодежная потасовка". Он отметил, что здоровье Дмитрия вне опасности.
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КультураОлег СташкевичМихаил ЖванецкийМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Поражает... потому что папа кто то давно когда то должна быть особая неприкосновенность, неопалимость или что? И вообще кто он чтоб о нем в новостях писать?
9 января, 05:21
Антон Давыдов
2311005
Обычные пьяные разборки, где тут "попытка ограбления"? Просто "сыну Жванецкого" рассказали, что при таких телесных повреждениях злодеям ничего не будет, а за "попытку ограбления" могут и присесть. А если он смутно припомнит, что ещё вроде бы видел что-то, похожее на нож, кастет или пистолет (было темно и он не разглядел, но вроде бы точно видел оружие, блеснул металл), то это будет разбой, а не простая пьяная драка.
9 января, 07:28
Naum Vygodsky
2220112
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