Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий. Запись сделана камерой наблюдения, установленной у заведения.
По словам Жванецкого-младшего, его с другом пытались ограбить. Дмитрию пришлось обратиться за медицинской помощью из-за открытой раны губы и полости рта.
"Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали", — заявил он.
Молодой человек добавил, что уже написал заявление в правоохранительные органы.
Как рассказал в интервью "Вечерней Москве" представитель артиста Олег Сташкевич, это была "обычная молодежная потасовка". Он отметил, что здоровье Дмитрия вне опасности.
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