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Культура
2020-01-08T16:11+0300
https://ria.ru/20200108/1563185997.html
В Москве избили сына Жванецкого
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РИА Новости

В Москве избили сына Жванецкого

14:29 08.01.2020 (обновлено: 16:11 08.01.2020)
313199
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
"Все хорошо. Нас с другом пытались ограбить. Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали", — сказал Жванецкий-младший, добавив, что ему пришлось обратиться за медицинской помощью из-за открытой раны губы и полости рта.
Молодой человек также рассказал, что уже написал заявление в правоохранительные органы.
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КультураМихаил ЖванецкийМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Но ведь в Москве в ежедневных драках разбивают губы и зубы Иванову-первому, второму и сотому.., и никогда такие события не представляют интереса для СМИ, но вдруг на выходе из ресторана дали в губу сыну Жванецкого, и это событие - на ленте новостей государственного информационного агентства.
8 января, 14:53
vv.p.neznamov
3512033029
Заступился он за девочку? Около ресторана стояла? Дальше можно не о чем не говорить! Ресторан, девочка, Фонарь!!!
8 января, 15:13
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
2024703228
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