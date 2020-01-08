В Москве избили сына Жванецкого

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
"Все хорошо. Нас с другом пытались ограбить. Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали", — сказал Жванецкий-младший, добавив, что ему пришлось обратиться за медицинской помощью из-за открытой раны губы и полости рта.
Молодой человек также рассказал, что уже написал заявление в правоохранительные органы.
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