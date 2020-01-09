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2020-01-09T00:56+0300
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Триполийские власти Ливии приветствовали российско-турецкое заявление
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РИА Новости

Триполийские власти Ливии приветствовали российско-турецкое заявление

00:56 09.01.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
"Президентский совет Правительства национального согласия следил за встречей между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным... и за опубликованным заявлением по ней. Президентский совет высоко ценит и приветствует усилия дружественных государств для поиска решения кризиса", - говорится в заявлении в Facebook.
Также базирующийся в Триполи Высший государственный совет Ливии тоже приветствовал российско-турецкое заявление.
Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Рим
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарВладимир ПутинТриполиЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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