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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T00:15+0300
https://ria.ru/20200109/1563198074.html
В Госдуме предупредили об угрозе мирового конфликта из-за действий США
https://cdn25.img.ria.ru/images/156311/77/1563117743_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_b36cd7321cd51d763d9f73b77502e995.jpg
РИА Новости

В Госдуме предупредили об угрозе мирового конфликта из-за действий США

00:15 09.01.2020
95367
© РИА Новости / Антон Быстров "Потоптанные" граффити на заборе бывшего посольства США в Иране
 Потоптанные граффити на заборе бывшего посольства США в Иране
© РИА Новости / Антон Быстров
"Потоптанные" граффити на заборе бывшего посольства США в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Напряженность из-за действий США в адрес Ирана могут привести к развязыванию конфликта в мире в целом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью телеканалу RT.
"Ситуация очень непростая. Из-за тех действий США, которые привели к сегодняшним последствиям, мы видим напряженность, которая может привести к развязыванию большого конфликта в регионе и в мире в целом", — подчеркнул депутат.
Парламентарий отметил, что если стороны не сядут за стол переговоров, то ситуация может усугубиться до очень тяжелых последствий.
"Только переговоры и правильные, мудрые решения могут остановить этот серьёзный конфликт", — заключил политик.
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Ранее в комментарии РИА Новости Чепа оценил заявление Дональда Трампа о решении ввести новые экономические ограничительные мера в адрес Тегерана. По мнению российского депутата, президенту США пришлось пойти на "мягкое решение" под давлением демократов, несмотря на обещание нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
В ночь на среду в качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиАлексей ЧепаДональд ТрампГосдума РФИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Генерал террорист , терпели его, он перешёл все границы . Завалили, в чем проблема ? Все эти обстрелы в молоко, так лицо сохранить. Трамп четко сказал , все ракеты управляемые. Никто не пострадал , мы видим , что били специально мимо. Рады что Иран все понял и не выпендривается , но за лицо заплатите санкциями. Как бы все .
9 января, 01:17
freizdorf
4000033
Какие переговоры? ООН обязано осудить США и назначить им конкретные условия и штраф в размере 50 триллионов долларов.Сделав США банкротом и должником на лет 100!
9 января, 00:27
Алина Эн
2542003
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