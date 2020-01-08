В Госдуме назвали возможную причину "мягкого" решения Трампа по Ирану

"Очевидно, что от давления демократов на Трампа, он вынужден был принять более мягкое решение, несмотря на сделанное за день до этого заявление Трампа о том, что они подготовили 50 с лишним мест, по которым собирались ударить в случае атаки Ирана, однако, они этого не произвели", - сказал РИА Новости Чепа.