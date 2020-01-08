В Госдуме назвали возможную причину "мягкого" решения Трампа по Ирану

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был вынужден принять мягкое решение в отношении Ирана под давлением демократов, применив экономические, а не военные меры, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке. В ходе заявления президент США рассказал об ущербе от атаки, введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому, а также подчеркнул, что США не хотят использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана.
"Очевидно, что от давления демократов на Трампа, он вынужден был принять более мягкое решение, несмотря на сделанное за день до этого заявление Трампа о том, что они подготовили 50 с лишним мест, по которым собирались ударить в случае атаки Ирана, однако, они этого не произвели", - сказал РИА Новости Чепа.
Ранее Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
Чепа подчеркнул, что экономические санкции - это, по всей видимости, мягкое решение и возможность сесть за стол переговоров.
"Очевидно, следующим шагом будет давление на американцев, вследствие чего американцы будут сокращать своё присутствие на Ближнем Востоке, а, возможно, и уйдут из многих стран, чего добиваются и Ирак, и Сирия, и Афганистан", - отметил Чепа.
Депутат подчеркнул, что все эти страны хотят, чтобы американские военные ушли с их территорий.