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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T23:32+0300
https://ria.ru/20200108/1563197770.html
В Госдуме назвали возможную причину "мягкого" решения Трампа по Ирану
https://cdn25.img.ria.ru/images/156319/51/1563195108_0:189:3072:1917_1036x0_80_0_0_8035e4a176026f7e38fc2b7950fbaedb.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали возможную причину "мягкого" решения Трампа по Ирану

23:32 08.01.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был вынужден принять мягкое решение в отношении Ирана под давлением демократов, применив экономические, а не военные меры, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке. В ходе заявления президент США рассказал об ущербе от атаки, введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому, а также подчеркнул, что США не хотят использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
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"Очевидно, что от давления демократов на Трампа, он вынужден был принять более мягкое решение, несмотря на сделанное за день до этого заявление Трампа о том, что они подготовили 50 с лишним мест, по которым собирались ударить в случае атаки Ирана, однако, они этого не произвели", - сказал РИА Новости Чепа.
Ранее Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
Чепа подчеркнул, что экономические санкции - это, по всей видимости, мягкое решение и возможность сесть за стол переговоров.
"Очевидно, следующим шагом будет давление на американцев, вследствие чего американцы будут сокращать своё присутствие на Ближнем Востоке, а, возможно, и уйдут из многих стран, чего добиваются и Ирак, и Сирия, и Афганистан", - отметил Чепа.
Депутат подчеркнул, что все эти страны хотят, чтобы американские военные ушли с их территорий.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиБлижний ВостокАлексей ЧепаДональд ТрампГосдума РФИракИранСШАВ мире
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