В сериале "Властелин колец" появится Нед Старк из "Игры престолов"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.

Он сменит Уилла Поултера, который не смог участвовать в съемках из-за графика.

Актер, сыгравший молодого Неда Старка, присоединяется к составу, в который уже входят "выпускник" "Игры престолов" Джозеф Моул, Маркелла Кавена ("Пикник у висячей скалы") и Максим Болдри ("Молокососы", "Холлиокс").

Также в сериале будет сниматься Морфидд Кларк, известная по сериалу "Темные начала". Ранее сообщалось , что она сыграет Галадриэль.