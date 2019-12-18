Выбрана актриса на роль Галадриэль в сериале "Властелин колец"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Актриса из Уэльса Морфидд Кларк, известная по сериалу "Темные начала", сыграет Галадриэль в проекте "Властелин колец" на Amazon, . Актриса из Уэльса Морфидд Кларк, известная по сериалу "Темные начала", сыграет Галадриэль в проекте "Властелин колец" на Amazon, сообщает Variety.

Она станет одним из главных персонажей предстоящего шоу.

Помимо нее в сериале примут участие Джозеф Моул ("Игра престолов"), Маркелла Кавена ("Пикник у висячей скалы") и Максим Болдри ("Молокососы", "Холлиокс").

В фильмах "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексона роль Галадриэль играла Кейт Бланшетт.

Морфидд Кларк снималась в картине "История Дэвида Копперфильда", премьерный показ которой в России запланирован на 5 мая 2020 года.