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Выбрана актриса на роль Галадриэль в сериале "Властелин колец"
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РИА Новости

Выбрана актриса на роль Галадриэль в сериале "Властелин колец"

16:57 18.12.2019
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© AFP 2019 / Getty Images/Phillip Faraone, New Line Cinema (2001)Морфидд Кларк и Кейт Бланшетт
Морфидд Кларк и Кейт Бланшетт
© AFP 2019 / Getty Images/Phillip Faraone, New Line Cinema (2001)
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Актриса из Уэльса Морфидд Кларк, известная по сериалу "Темные начала", сыграет Галадриэль в проекте "Властелин колец" на Amazon, сообщает Variety.
Она станет одним из главных персонажей предстоящего шоу.
Помимо нее в сериале примут участие Джозеф Моул ("Игра престолов"), Маркелла Кавена ("Пикник у висячей скалы") и Максим Болдри ("Молокососы", "Холлиокс").
В фильмах "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексона роль Галадриэль играла Кейт Бланшетт.
Морфидд Кларк снималась в картине "История Дэвида Копперфильда", премьерный показ которой в России запланирован на 5 мая 2020 года.
В сериале "Властелин колец" покажут события, предшествующие историям первой части знаменитой трилогии Толкина. Сценаристы проекта — Патрик МакКей и Джон Д.Пэйн, съемки будут проходить в Новой Зеландии.
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