Названы самые популярные у туристов портовые города России

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые популярные портовые города, куда можно отправиться летом наступившего 2020 года, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг составлен на основании данных оплаченных броней отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Севастополь, Туапсе, Санкт-Петербург, Таганрог и Калининград составили пятерку самых популярных портовых городов для летних путешествий в этом году.