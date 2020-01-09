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Туризм
2020-01-09T10:32+0300
https://ria.ru/20200109/1563183877.html
Названы самые популярные у туристов портовые города России
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РИА Новости

Названы самые популярные у туристов портовые города России

06:57 09.01.2020 (обновлено: 10:32 09.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые популярные портовые города, куда можно отправиться летом наступившего 2020 года, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг составлен на основании данных оплаченных броней отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Севастополь, Туапсе, Санкт-Петербург, Таганрог и Калининград составили пятерку самых популярных портовых городов для летних путешествий в этом году.
По данным сервиса, туристы бронируют отдых в них на период от семи до 13 ночей и планируют потратить на проживание от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки.
Самуи
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмТуапсеСевастопольСанкт-ПетербургКалининградТаганрог
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