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Культура
2020-01-09T16:57+0300
https://ria.ru/20200109/1563166598.html
Устали от праздников — идите в кино. Фильмы недели
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РИА Новости

Устали от праздников — идите в кино. Фильмы недели

08:00 09.01.2020 (обновлено: 16:57 09.01.2020)
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© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
Кадр из мультфильма Камуфляж и шпионаж
© Двадцатый Век Фокс СНГ
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В первые выходные после праздников у зрителей есть что выбрать в кинотеатрах. В драме "Дело Ричарда Джуэлла" Клинт Иствуд рассказывает историю настоящего героя, в анимационной картине "Камуфляж и шпионаж" Том Холланд превращает Уилла Смита в голубя. А звезда "Варкарфта" Роберт Казински сталкивается со сверхъестественным в ленте "Изгоняющий дьявола: Абаддон". О лучших фильмах недели — в материале РИА Новости.

Двойные стандарты

Классик Клинт Иствуд на пороге 90-летия бодр и продолжает снимать пронзительные истории. В драме "Дело Ричарда Джуэлла" он обратился к реальным событиям, произошедшим на Олимпийских играх 1996 года в Атланте.
Охранник Ричард Джуэлл (Пол Уолтер Хаузер) заметил на соревнованиях подозрительный рюкзак, вовремя сообщил об опасности и эвакуировал людей — спас множество жизней.
© Warner Bros. (2019)Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
Кадр из фильма Дело Ричарда Джуэлла
1 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
© Warner Bros. (2019)Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
Кадр из фильма Дело Ричарда Джуэлла
2 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
© Warner Bros. (2019)Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
Кадр из фильма Дело Ричарда Джуэлла
3 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
© Warner Bros. (2019)Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
Кадр из фильма Дело Ричарда Джуэлла
4 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
© Warner Bros. (2019)Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
Кадр из фильма Дело Ричарда Джуэлла
5 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
© Warner Bros. (2019)Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
Кадр из фильма Дело Ричарда Джуэлла
6 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
1 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
2 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
3 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
4 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
5 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
6 из 6
Кадр из фильма "Дело Ричарда Джуэлла"
© Warner Bros. (2019)
Его объявили героем, но через три дня он стал главным подозреваемым ФБР, и СМИ накинулись на него с обвинениями. Чтобы доказать невиновность, он обратился к независимому юристу Уотсону Брайанту (Сэм Рокуэлл).

"Мы часто видим сюжеты, где обвиняют могущественных людей, но они нанимают крутых адвокатов и уходят от ответственности, — говорит Иствуд. — Ричард Джуэлл мне интересен тем, что он был обычным человеком. Дело даже не дошло до суда, но его уже заклеймили. Поспешили назначить виновным, а у него не было власти и денег, чтобы избежать этого. К тому же тогда он еще был наивным идеалистом и не понимал, что ему нужна защита".

По словам оскароносного режиссера, мало кому известно, что настоящий террорист объявился шесть лет спустя, признался и был отправлен в тюрьму.

"Я надеюсь, зрители узнают обо всем из этой картины и поймут, что мы как общество показали себя не с лучшей стороны. Вот какой урок мы можем извлечь из истории Ричарда, и я думаю, это было бы здорово. Он самый настоящий герой", — подчеркивает Клинт Иствуд.

Над картиной работали лауреаты "Оскара" Сэм Рокуэлл и Кэти Бэйтс, а также Джон Хэмм, Оливия Уайлд. Ричарда Джуэлла играет Пол Уолтер Хаузер, известный по фильму "Тоня против всех". Среди продюсеров — Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, сам Иствуд и другие. Все это, вместе с сюжетом, делает ленту более чем достойной просмотра.

Страшно и еще страшнее

Для тех, кто устал от рождественских мелодрам, — в прокате хоррор "Изгоняющий дьявола: Абаддон" со звездой "Варкрафта" Робертом Казински в главной роли.
У Джоэла (Казински) недавно скончалась жена, и его маленького сына мучают кошмары. Вдовец приглашает домой священника Ламберта (Питер Джейсон). Тот убежден: семью захватил древний демон разрушения Абаддон, который принимает разные непредсказуемые обличия. Зло надо остановить, иначе пострадают и другие семьи.
Актерская игра, саундтрек и антураж гарантируют зрителям довольно жуткие полтора часа.

Голубь мира

Мультфильмы давно перестали быть исключительно детским развлечением. Очередной пример — "Камуфляж и шпионаж" про разведчиков и ученых.
Это своеобразная репетиция перед новым "Доктором Дуллитлом" с Робертом Дауни — младшим. Героев в "Камуфляже" озвучили многие знаменитости: Уилл Смит, Том Холланд, Карен Гиллан, Рашида Джонс, Бен Мендельсон и другие.
© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
Кадр из мультфильма Камуфляж и шпионаж
1 из 5
Кадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
© Двадцатый Век Фокс СНГ
© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
Кадр из мультфильма Камуфляж и шпионаж
2 из 5
Кадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
© Двадцатый Век Фокс СНГ
© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
Кадр из мультфильма Камуфляж и шпионаж
3 из 5
Кадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
© Двадцатый Век Фокс СНГ
© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
Кадр из мультфильма Камуфляж и шпионаж
4 из 5
Кадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
© Двадцатый Век Фокс СНГ
© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
Кадр из мультфильма Камуфляж и шпионаж
5 из 5
Кадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
© Двадцатый Век Фокс СНГ
1 из 5
Кадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
© Двадцатый Век Фокс СНГ
2 из 5
Кадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
© Двадцатый Век Фокс СНГ
3 из 5
Кадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
© Двадцатый Век Фокс СНГ
4 из 5
Кадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
© Двадцатый Век Фокс СНГ
5 из 5
Кадр из мультфильма "Камуфляж и шпионаж"
© Двадцатый Век Фокс СНГ
Жизнерадостный супершпион Лэнс Стерлинг (Смит) каждый день спасает Землю от злодеев. А хмурый молодой ученый Уолтер Беккет (Холланд) поглощен исследованиями и гаджетами. Однажды изобретение Уолтера превращает Лэнса в говорящего голубя. И им придется объединиться в команду, чтобы не допустить очередной гибели мира.

"Одно из основных отличий наших двух персонажей заключается в том, что Лэнс явно предпочитает действие, — рассказывает Холланд. — Уолтер тоже хочет помогать, но делает это по-своему, без потерь. Довольно забавно наблюдать, как мы с Уиллом подначиваем друг друга, споря об использовании гранаты или других удивительных гаджетов. Это очень весело".

На "Камуфляж и шпионаж" смело можно идти всей семьей: детей увлечет графика и сюжет, а взрослых — динамика повествования и шутки.
Кадр из фильма Холоп
25 декабря 2019, 08:00Культура
Мажор, декабристы и Серый Волк. Что смотреть в кино
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КультураТом ХолландКино и сериалыДжона ХиллУилл СмитКлинт Иствуд
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