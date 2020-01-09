Устали от праздников — идите в кино. Фильмы недели

Двойные стандарты
"Мы часто видим сюжеты, где обвиняют могущественных людей, но они нанимают крутых адвокатов и уходят от ответственности, — говорит Иствуд. — Ричард Джуэлл мне интересен тем, что он был обычным человеком. Дело даже не дошло до суда, но его уже заклеймили. Поспешили назначить виновным, а у него не было власти и денег, чтобы избежать этого. К тому же тогда он еще был наивным идеалистом и не понимал, что ему нужна защита".
"Я надеюсь, зрители узнают обо всем из этой картины и поймут, что мы как общество показали себя не с лучшей стороны. Вот какой урок мы можем извлечь из истории Ричарда, и я думаю, это было бы здорово. Он самый настоящий герой", — подчеркивает Клинт Иствуд.
Страшно и еще страшнее
Голубь мира
"Одно из основных отличий наших двух персонажей заключается в том, что Лэнс явно предпочитает действие, — рассказывает Холланд. — Уолтер тоже хочет помогать, но делает это по-своему, без потерь. Довольно забавно наблюдать, как мы с Уиллом подначиваем друг друга, споря об использовании гранаты или других удивительных гаджетов. Это очень весело".