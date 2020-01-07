Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-07T10:23+0300
https://ria.ru/20200107/1563152018.html
Вышел трейлер фильма "Удивительное путешествие Доктора Дулиттла"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156315/14/1563151411_221:0:3862:2048_1036x0_80_0_0_7bec74a1ca23ab061ac9a9bba533d6e4.jpg
РИА Новости

Вышел трейлер фильма "Удивительное путешествие Доктора Дулиттла"

10:23 07.01.2020
554
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Кинокомпания Universal выпустила официальный трейлер картины "Удивительное путешествие Доктора Дулиттла" (Dolittle). Это экранизация британской детской классики начала двадцатого века.
В трейлере показан необычный мир, который устроил в своем поместье ветеринар доктор Дулиттл, роль которого исполнил Роберт Дауни – младший. Там почти нет людей, и за всем следят разнообразные животные, с которыми главный герой умеет разговаривать.
Животных озвучили известные артисты: Рами Малек - гориллу Чи-Чи, Октавия Спенсер - утку Даб-Даб, Эмма Томпсон – попугаиху Полинезию, Рэйф Файнс - тигра Барри, Селена Гомес - жирафа Бэтси, Марион Котийяр - лису Туту. Также зрители смогут услышать голоса Антонио Бандераса, Майкла Шина и Гарри Коллетта.
Мировая премьера фильма состоится 17 января 2020 года, на российские экраны лента выйдет 20 февраля.
Кадр из фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
6 января, 17:43Культура
Начались съемки фильма "Бэтмен"
500005
КультураДауни Роберт-младшийКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Кадр из фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Начались съемки фильма "Бэтмен"
Кадр из фильма Джуманджи: новый уровень
Сиквел "Джуманджи" собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
В зале заседаний парламента Ирана в Тегеране
Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Кадр из фильма Достать ножи
Райан Джонсон работает над продолжением детектива "Достать ножи"
Кадр из фильма Холодное сердце 2
Назван самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Кадр из фильма Джокер
Объявлены номинанты на премию BAFTA
Мультфильм Умка
Студия "Союзмультфильм" в 2019 году выпустила 600 минут анимации
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Кадр из фильма Джокер
Список номинантов на кинопремию BAFTA возмутил пользователей соцсетей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин поздравил верующих с Рождеством
Посетитель у компьютерного банка вакансий на ярмарке вакансий
Эксперты назвали главные проблемы служб занятости в России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поздравил россиян с Рождеством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
01:48СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы
01:47В Госдуме оценили слова Жириновского о "крепостных и холопах"
Лента новостейМолния