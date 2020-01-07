Вышел трейлер фильма "Удивительное путешествие Доктора Дулиттла"

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Кинокомпания Universal выпустила официальный трейлер картины "Удивительное путешествие Доктора Дулиттла" (Dolittle). Это экранизация британской детской классики начала двадцатого века.
В трейлере показан необычный мир, который устроил в своем поместье ветеринар доктор Дулиттл, роль которого исполнил Роберт Дауни – младший. Там почти нет людей, и за всем следят разнообразные животные, с которыми главный герой умеет разговаривать.
Животных озвучили известные артисты: Рами Малек - гориллу Чи-Чи, Октавия Спенсер - утку Даб-Даб, Эмма Томпсон – попугаиху Полинезию, Рэйф Файнс - тигра Барри, Селена Гомес - жирафа Бэтси, Марион Котийяр - лису Туту. Также зрители смогут услышать голоса Антонио Бандераса, Майкла Шина и Гарри Коллетта.
Мировая премьера фильма состоится 17 января 2020 года, на российские экраны лента выйдет 20 февраля.
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