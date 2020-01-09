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https://ria.ru/20200109/1563014149.html
"Пик усталости". Как в короткий срок вернуть желание ходить на работу
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РИА Новости

"Пик усталости". Как в короткий срок вернуть желание ходить на работу

08:00 09.01.2020 (обновлено: 11:52 09.01.2020)
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© Depositphotos / serezniyДевушка в офисе после праздника
Девушка в офисе после праздника
© Depositphotos / serezniy
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Плохое самочувствие из-за переедания и злоупотребления алкоголем, усталость, эмоциональная истощенность и пустой кошелек — не каждый готов встретить первую рабочую неделю во всеоружии после длительных новогодних выходных. Усугубляется ситуация тем, что январь считается одним из самых холодных, мрачных и депрессивных месяцев в году. Как побыстрее прийти в себя — в материале РИА Новости.

Депрессивный месяц

Ученый британского университета Кардиффа Клифф Арнол несколько лет назад сообщил, что самый депрессивный день — третий понедельник января. В 2020-м он выпадает на двадцатое число. Специалист объяснил: длинные праздники позади, значит, проходит эйфория от подарков и обилия угощений. Веселье сменяют работа и обязанности. Дополнительный повод для тоски — обещания, который человек дал себе в новогоднюю ночь, и осознание невозможности их выполнить в задуманный срок. Кроме того, на самочувствии также сказывается дефицит солнца, холодная погода и опустевший кошелек.
РИА Новости обратилось к экспертам, чтобы выяснить, действительно ли январь считается одним из самых депрессивных месяцев и что с этим можно сделать.
Врач-диетолог Наталья Круглова отмечает, что на работоспособность большинства людей после праздников плохо влияет нарушенный режим питания. "Во время новогодних каникул увеличивается калорийность рациона. На второй план отходят овощи и фрукты — а это источник пищевых волокон, аскорбиновой кислоты, антиоксидантов, витамина С. Все это способствует очищению организма и благоприятному самочувствию. Если человек не соблюдает правильный режим питания на протяжении всех выходных, это обязательно скажется на его состоянии, а значит, и на трудоспособности".
Для возвращения в форму врач-диетолог рекомендует в первую очередь восстановить водный баланс и постепенно переходить к оптимальному, сбалансированному рациону.
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Кроме того, депрессивным настроениям в январе способствует нестабильная и мрачная погода, а также эйфория вокруг Нового года. "С одной стороны, подготовка к этому празднику скрашивает декабрь. Но затем на фоне злоупотребления алкоголем, переедания, длительных выходных сбивается режим, развивается неблагоприятное психологическое состояние. И все сложнее втянуться в рабочие будни — самое хорошее (праздники) позади, а на горизонте лишь мрачная зима и трудовая деятельность", — объясняет заведующая лабораторией психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова.
Чтобы вернуть боевой настрой, собеседница советует постепенно погружаться в рабочую суету: "Не стоит сразу хвататься за многие задачи. Лучше поделитесь с коллегами тем, как прошли каникулы. И вообще не пугайтесь такого вялого состояния — найдите для себя источник положительных эмоций, так намного легче пережить этот период".

"Социальные одежки"

По мнению директора Школы современных психотехнологий Александра Мымрина, причина плохого настроения после длительных выходных — неумение расслабиться. "Весь год каждый играет свою роль: командира, начальника и так далее. Все это "социальные одежки". Каждый в свое время начинает задумываться: "А где же мое "я"? — комментирует Мымрин. — Что касается Нового года, то переодевания в зайчиков, петушков, Деда Мороза и Снегурочку — способ снять годовой психологический груз при помощи вот такого ритуального действа. Человек после каникул должен чувствовать себя освобожденным. Если же у него все в жизни в целом хорошо, но ему тем не менее некомфортно, значит, плохо отработана ритуальная часть праздника. Проще говоря, не подурачился".
Психолог добавляет: из-за снижения активности в зимнее время людям необходимо искать дополнительный источник энергии. "В естественной среде его, как правило, не находят — мало солнца, нет тепла". Поэтому Мымрин призывает заниматься делами, которые приносят удовольствие, и окружать себя яркими вещами: "На елке ведь игрушки не растут, и подарки под ней не валяются — мы создаем весь антураж своими руками, тогда нам становится радостно. Если этого не хватает, нужно начать с малого — украсить комнату чем-то интересным и стараться надевать больше яркой одежды".
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Разочарования

Однако причины депрессивных настроений могут быть и намного глубже. Кандидат психологических наук, научный сотрудник Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Мария Киселева объяснила, что Новый год — стресс для организма. "Это нормальная реакция на условия, которые требуют больших энергозатрат (и физических, и душевных)".
Специалист замечает, что один из факторов неблагополучного самочувствия — завышенные ожидания от Нового года. "Круг того, от чего мы можем получить недостаточно радости и разочароваться, широк. Например, поведение близких. Или мы приготовили не самый лучший ужин, который бы хотели. Или не успели сделать то, что запланировали".
Помимо этого, разочарование могут вызвать обещания, которые люди нарушают в первую же неделю после каникул. "Наверняка у кого-то первым пунктом было сбросить вес. А за праздники, наоборот, килограммы добавились — от этого человеку становится грустно".
По словам Киселевой, любая смена деятельности и режима сказывается на физическом и психологическом состоянии. Эксперт заверяет: это временно, нужно лишь переждать. "В праздники многие встают позже, чем обычно, едят пищу пожирнее. А возвращение в рабочие будни воспринимается не очень позитивно. Есть те, кто должен вернуться, как часто бывает, и на нелюбимую работу, в нелюбимый дом — от этого становится грустно. Кроме того, не стоит списывать со счетов короткий световой день, который, как известно, не добавляет ни радости, ни сил. Конечно, нам хочется больше спать, но мы не можем позволить себе этого и живем в большем напряжении. Также присутствует общая истощенность — не хватает витаминов, летний отпуск уже далеко. Люди находятся как бы на пике усталости, — перечисляет Мария Киселева. — В целом адаптация после праздников длится от двух до шести дней. Если только не идет речь о сезонной депрессии, которая завязана на физиологических процессах. Здесь может понадобиться помощь специалиста".
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Чтобы как можно мягче адаптироваться к трудовым будням и исключить разочарования, Мария Киселева дает такие рекомендации: "В этом году на работу мы выходим в четверг, поэтому в ближайшие выходные следует нормировать режим: раньше лечь спать и раньше встать. Еще можно заняться восстановлением физической формы, пока совсем работа не закрутила. Пусть дома будет яркое освещение, елку пока лучше не убирать — для понимания, что мы сами регулируем периодичность праздников. Также нужно сделать первые шаги к поставленным в новогоднюю ночь целям — нам доставляет радость, когда мы видим собственную результативность. А некоторая грусть, спад настроения после каникул — это нормально. Радость, смех, много общения — все это нас одновременно и подпитывает, и истощает".
Что касается января как одного из депрессивных месяцев, собеседница отмечает: стрессовые ситуации могут возникнуть и раньше — во время переходного периода между осенью и зимой — или позже — весной, когда человек испытывает полное эмоциональное истощение. Киселева уточняет, что в январе к психологам обычно обращаются с бытовыми проблемами — зачастую один из членов семьи недоволен тем, как повел себя близкий.

"Во время праздников есть чувство, что обязательно должно пройти все идеально. Чем больше человек настроен на какие-то несбыточные ожидания, тем больше вероятность, что он свалится в глубокую депрессию, — предостерегает Киселева. — В рабочие будни люди прячутся за делами, видятся в лучшем случае по вечерам. Если в семье есть конфликт, он очень хорошо высвечивается именно во время праздников, когда мы проводим много времени с близкими. В праздники и после них растет количество случаев с бытовым насилием".

Психолог подчеркивает: вероятность впасть в депрессию сводится к минимуму, если человек наполнен внутри. "Если жизнь осмысленная, нормально выстроены отношения с окружающими, есть жизненные цели, то вы менее зависите от того, выпал снег на Новый год или нет", — заключает Киселева.

Обострение

Стресс, как правило, возникает и у тех, кто не очень хорошо умеет распределять деньги. "Необходимость ходить в гости, дарить подарки, всегда соответствовать уровню — все это вызывает у людей тревогу. Растратив все средства, человек, опустошенный уже и физически, и психологически, начинает думать, как свести концы с концами до следующей зарплаты. Соответственно, понижается стрессоустойчивость", — говорит врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
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По мнению собеседника, чтобы влиться в рабочий график без особого напряжения, стоит об этом позаботиться заранее: просыпаться хотя бы до полудня. Если же дошло до переедания — принимать ферментативные препараты, помогая организму расщепить съеденное. "А вот для любителей выпить — мочегонное по утрам, поскольку любое опьянение — это отек. Также нужны поливитамины. И минеральная вода, чтобы восстановить электролитный баланс".
Врач-психотерапевт советует очень внимательно относиться к своему здоровью в январе. По опыту его работы, именно в этом месяце начинается обострение у людей, подверженных психическим расстройствам.
"У многих формируется ложное представление о так называемом весеннем обострении. У нас в психиатрии все начинается в январе. А весной расцветает настолько, что становится очевидным для обывателей. На человека влияют перепады температуры и атмосферного давления, сокращенный световой день. Январь — один из самых холодных и мрачных месяцев, предъявляющий к организму самые высокие требования. Поэтому нужно следить за здоровьем и предпринимать оперативные меры при любых "сбоях", — подытоживает Федорович.
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ЗдоровьеНовый ГодРаботаОбщество
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