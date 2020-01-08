В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно

ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Мария Табак. Букингемский дворец заявил, что решение принца Гарри и его супруги Меган покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно создает проблемы, решение которых потребует времени.
"Мы понимаем их желание выбрать иной подход, но это сложные проблемы, проработка которых займет время", - заявила журналистам официальный представитель дворца, добавив, что переговоры с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на раннем этапе.
Ранее в среду принц Гарри и его супруга, американская бывшая актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но и одновременно даст семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на дальнейших планах.
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Официальные расходы королевской семьи покрываются из так называемого "гранта суверена", выделяемого правительством. Грант формируется из процента от прибыли, приносимой принадлежащими короне и находящимися в ведении правительства многомиллиардными владениями. Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына принцы Уильям и Гарри и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.
Принц Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит, особенно после гибели матери, принцессы Дианы, погибшей в результате преследования папарацци. Меган, в прошлом актриса, звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) недавно сделала сенсационное для члена королевской семьи заявление, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.