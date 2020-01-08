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2020-01-08T23:48+0300
https://ria.ru/20200108/1563197904.html
Российский дипломат опроверг сообщения об аресте Сарраджа
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РИА Новости

Российский дипломат опроверг сообщения об аресте Сарраджа

23:47 08.01.2020 (обновлено: 23:48 08.01.2020)
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© Фото : Виталий Зайцев Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж . Архивное фото
КАИР/МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов опроверг РИА Новости сообщения о том, что триполийский премьер Ливии Файез Саррадж арестован.
На одном из местных ресурсов ранее появилась информация о том, что по прилете в Триполи премьер был арестован.
"Это неправда. Офис Сарраджа опроверг мне данную информацию", - сказал российский дипломат.
Советник премьера Хасан Хуни сообщил РИА Новости, что на четверг у Сарраджа запланировано много встреч.
"Глава правительства вернулся из короткой поездки в Брюссель, где провёл важные переговоры с чиновниками Евросоюза. На завтрашний день у него запланировано много встреч", - сообщил он.
Саррадж и осадивший Триполи маршал Халифа Хафтар ранее прибыли в Рим, где планировали встретиться с итальянским премьером Джузеппе Конте, однако из-за неудачной организации встречи не состоялись, Саррадж улетел в Триполи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Вчера, 00:58
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Обострение конфликта в ЛивииДжузеппе КонтеЛев ДеньговФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзЛивияВ мире
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