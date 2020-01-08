Российский дипломат опроверг сообщения об аресте Сарраджа

КАИР/МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов опроверг РИА Новости сообщения о том, что триполийский премьер Ливии Файез Саррадж арестован.

На одном из местных ресурсов ранее появилась информация о том, что по прилете в Триполи премьер был арестован.

"Это неправда. Офис Сарраджа опроверг мне данную информацию", - сказал российский дипломат.

Советник премьера Хасан Хуни сообщил РИА Новости, что на четверг у Сарраджа запланировано много встреч.