Российский дипломат опроверг сообщения об аресте Сарраджа

КАИР/МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов опроверг РИА Новости сообщения о том, что триполийский премьер Ливии Файез Саррадж арестован.
На одном из местных ресурсов ранее появилась информация о том, что по прилете в Триполи премьер был арестован.
"Это неправда. Офис Сарраджа опроверг мне данную информацию", - сказал российский дипломат.
Советник премьера Хасан Хуни сообщил РИА Новости, что на четверг у Сарраджа запланировано много встреч.
"Глава правительства вернулся из короткой поездки в Брюссель, где провёл важные переговоры с чиновниками Евросоюза. На завтрашний день у него запланировано много встреч", - сообщил он.
Саррадж и осадивший Триполи маршал Халифа Хафтар ранее прибыли в Рим, где планировали встретиться с итальянским премьером Джузеппе Конте, однако из-за неудачной организации встречи не состоялись, Саррадж улетел в Триполи.