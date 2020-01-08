Деньгов: в Риме сорвалась встреча Сарраджа, Хафтара и Конте

МОСКВА/РИМ, 8 янв – РИА Новости. Глава триполийского правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж возвращается в Триполи, его встречи с маршалом Халифой Хафтаром и премьером Италии Джузеппе Конте в Риме не состоялось, сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Ранее сообщалось, что Саррадж и осадивший Триполи маршал Халифа Хафтар прибыли в Рим, где встретятся с Конте.
"По моим сведениям, господин Саррадж не будет встречаться ни с Хафтаром, ни с Конте (в Риме). В данный момент он летит в Триполи", - сказал российский дипломат.
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"Встреча не состоится в связи с тем, что организация с итальянской стороны была неудачной - многие моменты не были проговорены с обеими сторонами", - добавил Деньгов.
"Ключевыми партнерами по ливийскому урегулированию выступят Россия и Турция для Сарраджа", - сказал он.
В связи с этим, по словам Деньгова, позиции лидеров именно этих стран будут намного весомее для премьера ПНС. "Он будет прислушиваться к мнению российского и турецкого лидеров по данному вопросу", - сказал глава контактной группы.
Итальянские СМИ со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи писали, что Конте должен был провести отдельные встречи с Хафтаром и Сарраджем, и переговоров между представителями ливийских сторон не предполагалось.
Агентство Askanews отмечает, что Саррадж должен был остановиться в Риме по возвращении из Брюсселя, но направился сразу в Ливию из-за сорвавшейся встречи в столице Италии. Переговоры Конте с Хафтаром продлились почти три часа.
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