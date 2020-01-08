Деньгов: в Риме сорвалась встреча Сарраджа, Хафтара и Конте

Ранее сообщалось, что Саррадж и осадивший Триполи маршал Халифа Хафтар прибыли в Рим, где встретятся с Конте.

"По моим сведениям, господин Саррадж не будет встречаться ни с Хафтаром, ни с Конте (в Риме). В данный момент он летит в Триполи", - сказал российский дипломат.

"Встреча не состоится в связи с тем, что организация с итальянской стороны была неудачной - многие моменты не были проговорены с обеими сторонами", - добавил Деньгов.

"Ключевыми партнерами по ливийскому урегулированию выступят Россия и Турция для Сарраджа", - сказал он.

В связи с этим, по словам Деньгова, позиции лидеров именно этих стран будут намного весомее для премьера ПНС. "Он будет прислушиваться к мнению российского и турецкого лидеров по данному вопросу", - сказал глава контактной группы.

Итальянские СМИ со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи писали, что Конте должен был провести отдельные встречи с Хафтаром и Сарраджем, и переговоров между представителями ливийских сторон не предполагалось.